Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Эвертона объяснил свое удаление в матче с МЮ за стычку с партнером
Англия
25 ноября 2025, 17:53 |
1724
2

Игрок Эвертона объяснил свое удаление в матче с МЮ за стычку с партнером

Идрисса Гуйе извинился перед Майклом Кином

25 ноября 2025, 17:53 |
1724
2 Comments
Игрок Эвертона объяснил свое удаление в матче с МЮ за стычку с партнером
Getty Images/Global Images Ukraine

Сенегальский полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе прокомментировал свое удаление в матче 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0), полученное за стычку с партнером по команде Майклом Кином:

«Я хочу извиниться перед моим партнером по команде Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию. Также хочу попросить прощения у своих одноклубников, персонала и болельщиков клуба.

То, что произошло, не отражает того, кто я на самом деле, и какие ценности я отстаиваю. Эмоции могут достигать пика, но ничего не оправдывает такое поведение. Я уверяю, что это больше никогда не повторится».

По теме:
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Арсенал или Ман Сити? Кто из них наберет больше очков за календарный год?
АМОРИМ: «Очень плохой результат для МЮ. Мы просто плыли по течению»
Эвертон Манчестер Юнайтед удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Идрисса Гуйе Майкл Кин Манчестер Юнайтед - Эвертон
Дмитрий Вус Источник: ФК Эвертон
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Футбол | 24 ноября 2025, 23:59 12
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ

Идрисса Гуйе был удален у ирисок из-за конфликта с партнером по команде

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25 ноября 2025, 15:05 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Футбол | 25.11.2025, 00:17
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Буде-Глимт – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 25.11.2025, 16:44
Буде-Глимт – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Футбол | 25.11.2025, 09:31
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Ну то де ж пояснення його вилучення? Знову тупа статєйка..
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 4
Бокс
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
24.11.2025, 00:32
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02 1
Бокс
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем