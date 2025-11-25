Игрок Эвертона объяснил свое удаление в матче с МЮ за стычку с партнером

Сенегальский полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе прокомментировал свое удаление в матче 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0), полученное за стычку с партнером по команде Майклом Кином:

«Я хочу извиниться перед моим партнером по команде Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию. Также хочу попросить прощения у своих одноклубников, персонала и болельщиков клуба.

То, что произошло, не отражает того, кто я на самом деле, и какие ценности я отстаиваю. Эмоции могут достигать пика, но ничего не оправдывает такое поведение. Я уверяю, что это больше никогда не повторится».