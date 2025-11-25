Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кризис травм в Барселоне: На что жалуются Ямаль и Бальде
Испания
25 ноября 2025, 10:36 |
Клуб изменил методы физподготовки

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Бальде

Травма, которую защитник «Барселоны» Алекс Бальде получил в начале сентября, была вызвана «неправильным использованием тренажера в зале», сообщает The Athletic.

Утверждается, что Бальде был недоволен, поскольку считал, что получил неверный совет перед тем, как произошел инцидент.

Сообщается, что это был не единственный случай, когда игрок «Барселоны» травмировался под наблюдением команды по физподготовке Хулио Туса. Ламин Ямаль также пострадал при схожих обстоятельствах, и в итоге это привело к серьезным изменениям в процессах физической подготовки клуба.

Команде Туса больше не поручают ряд аспектов, связанных с восстановлением после травм. «Барселона» вернулась к методам, которые использовались в прошлом сезоне, и надеется, что это поможет уменьшить общее количество повреждений.

Барселона Алекс Бальде Ламин Ямаль травма Ла Лига Ханс-Дитер Флик
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
