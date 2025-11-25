Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 03:57 | Обновлено 25 ноября 2025, 04:02
21
0

ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»

Хавбек горняков продлил контракт с клубом до декабря 2030 года

25 ноября 2025, 03:57 | Обновлено 25 ноября 2025, 04:02
21
0
ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Донецкий «Шахтер» и полузащитник команды Олег Очеретько подписали новый контракт. Соглашение между клубом и игроком будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Олег Очеретько является воспитанником академии «горняков», за которую выступал с самой младшей возрастной группы. За главную команду «Шахтера» дебютировал 23 августа 2022 года и на сегодняшний день провел в составе «оранжево-черных» 40 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

В текущем сезоне на счету 22-летнего полузащитника уже 22 игры, 2 гола и 1 ассист. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Украины (2023, 2024) и завоевал Кубок Украины (2024). С 2025 года является игроком национальной сборной Украины.

Олег Очеретько прокомментировал продление контракта:

– Олег, сегодня ты продлил контракт с «Шахтером». Ты являешься воспитанником этой команды. Что это значит для тебя?

– Для меня это, знаете, гордость, что могу представлять свой клуб, где я вырос, где провел свое детство. Я очень счастлив.

– На сколько лет рассчитан этот контракт?

– На пять.

– Вспомни момент, когда ты подписывал свой первый взрослый контракт с «Шахтером». Сравни эмоции, которые ощущаешь сегодня, и те, когда подписывал первый контракт.

– Во время первого было очень эмоционально, потому что сейчас немного, знаете, уже взрослый стал. А тогда был маленький, и когда мне сказали, что я подписываю с основной командой «Шахтера», это было невероятное чувство.

– В этот раз была уже меньшая эйфория?

– Эйфория есть, хоть и немного меньше.

– Какой путь ты уже прошел вместе с этой командой и чего ожидаешь от следующих лет?

– Надеюсь помочь команде выиграть еврокубки и чемпионат, чтобы «Шахтер» всегда побеждал.

– Расскажи, все же, какой путь прошел за эти годы?

– Сложный, были и хорошие моменты, и не очень. Можно сказать, что путь был немного бурный, так, тернистый.

– Как ты можешь описать сейчас свою роль и функцию в команде?

– Обычный парень, который любит играть.

– Ты уже считаешь себя лидером этой команды?

– Нет, нет, нет.

– Какие цели и мечты у тебя вместе с «Шахтером»?

– Достичь высот, чтобы «Шахтер» всегда побеждал и радовал болельщиков.

– А личные мечты?

– Наверное, выиграть Лигу чемпионов, это моя цель.

– Спасибо тебе.

– Спасибо.

По теме:
Защитник Эпицентра рассказал о ключевых моментах матча с Полесьем
ФОТО. «Спасибо за праздник». Колос подколол Динамо после победы в УПЛ
Барселона сохранила своего универсала: игрок отверг предложение ПСЖ
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк продление контракта Украинская Премьер-лига Олег Очеретько
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:32 1
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»

Бывший абсолютный чемпион мира озвучил главную проблему в боксе

Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24 ноября 2025, 07:02 7
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского

Олег Федорчук считает, что киевский клуб должен возглавить тренер по типу Руслана Ротаня

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 24.11.2025, 21:32
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня
Футбол | 25.11.2025, 01:52
ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня
ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем