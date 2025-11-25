ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»
Хавбек горняков продлил контракт с клубом до декабря 2030 года
Донецкий «Шахтер» и полузащитник команды Олег Очеретько подписали новый контракт. Соглашение между клубом и игроком будет действовать до 31 декабря 2030 года.
Олег Очеретько является воспитанником академии «горняков», за которую выступал с самой младшей возрастной группы. За главную команду «Шахтера» дебютировал 23 августа 2022 года и на сегодняшний день провел в составе «оранжево-черных» 40 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
В текущем сезоне на счету 22-летнего полузащитника уже 22 игры, 2 гола и 1 ассист. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Украины (2023, 2024) и завоевал Кубок Украины (2024). С 2025 года является игроком национальной сборной Украины.
Олег Очеретько прокомментировал продление контракта:
– Олег, сегодня ты продлил контракт с «Шахтером». Ты являешься воспитанником этой команды. Что это значит для тебя?
– Для меня это, знаете, гордость, что могу представлять свой клуб, где я вырос, где провел свое детство. Я очень счастлив.
– На сколько лет рассчитан этот контракт?
– На пять.
– Вспомни момент, когда ты подписывал свой первый взрослый контракт с «Шахтером». Сравни эмоции, которые ощущаешь сегодня, и те, когда подписывал первый контракт.
– Во время первого было очень эмоционально, потому что сейчас немного, знаете, уже взрослый стал. А тогда был маленький, и когда мне сказали, что я подписываю с основной командой «Шахтера», это было невероятное чувство.
– В этот раз была уже меньшая эйфория?
– Эйфория есть, хоть и немного меньше.
– Какой путь ты уже прошел вместе с этой командой и чего ожидаешь от следующих лет?
– Надеюсь помочь команде выиграть еврокубки и чемпионат, чтобы «Шахтер» всегда побеждал.
– Расскажи, все же, какой путь прошел за эти годы?
– Сложный, были и хорошие моменты, и не очень. Можно сказать, что путь был немного бурный, так, тернистый.
– Как ты можешь описать сейчас свою роль и функцию в команде?
– Обычный парень, который любит играть.
– Ты уже считаешь себя лидером этой команды?
– Нет, нет, нет.
– Какие цели и мечты у тебя вместе с «Шахтером»?
– Достичь высот, чтобы «Шахтер» всегда побеждал и радовал болельщиков.
– А личные мечты?
– Наверное, выиграть Лигу чемпионов, это моя цель.
– Спасибо тебе.
– Спасибо.
