Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 ноября 2025, 03:06 | Обновлено 25 ноября 2025, 03:07
ФОТО. Жена форварда сборной Украины показала, как она отдыхает

Кристина Яремчук чудесно провела время в Париже

Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук, жена нападающего сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась яркими кадрами из своего недавнего короткого путешествия в Париж.

Инфлюенсерка опубликовала серию стильных снимков у Триумфальной арки и на набережной Сены.

На фото Кристина позирует в модной зеленой кожаной куртке и солнцезащитных очках, а на одном из кадров рядом появляется ее сын.

Фанаты активно отреагировали на публикацию, засыпав Кристину комплиментами. Лайк под постом поставил и сам Роман Яремчук.

Пока форвард «Олимпиакоса» готовится к важным матчам, его семья уже провела несколько теплых дней в столице Франции.

фото Кристина Яремчук Роман Яремчук Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
