ФОТО. Жена форварда сборной Украины показала, как она отдыхает

Кристина Яремчук, жена нападающего сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась яркими кадрами из своего недавнего короткого путешествия в Париж.

Инфлюенсерка опубликовала серию стильных снимков у Триумфальной арки и на набережной Сены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На фото Кристина позирует в модной зеленой кожаной куртке и солнцезащитных очках, а на одном из кадров рядом появляется ее сын.

Фанаты активно отреагировали на публикацию, засыпав Кристину комплиментами. Лайк под постом поставил и сам Роман Яремчук.

Пока форвард «Олимпиакоса» готовится к важным матчам, его семья уже провела несколько теплых дней в столице Франции.