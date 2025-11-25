ФОТО. Жена форварда сборной Украины показала, как она отдыхает
Кристина Яремчук чудесно провела время в Париже
Кристина Яремчук, жена нападающего сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась яркими кадрами из своего недавнего короткого путешествия в Париж.
Инфлюенсерка опубликовала серию стильных снимков у Триумфальной арки и на набережной Сены.
На фото Кристина позирует в модной зеленой кожаной куртке и солнцезащитных очках, а на одном из кадров рядом появляется ее сын.
Фанаты активно отреагировали на публикацию, засыпав Кристину комплиментами. Лайк под постом поставил и сам Роман Яремчук.
Пока форвард «Олимпиакоса» готовится к важным матчам, его семья уже провела несколько теплых дней в столице Франции.
