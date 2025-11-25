Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дочь легенды Динамо опубликовала снимок с Шапаренко
Другие новости
25 ноября 2025, 02:31 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:33
450
0

ФОТО. Дочь легенды Динамо опубликовала снимок с Шапаренко

Кристина Шацких делится милым кадром с фотосессии...

25 ноября 2025, 02:31 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:33
450
0
ФОТО. Дочь легенды Динамо опубликовала снимок с Шапаренко
Instagram. Кристина Шацких

Инфлюенсерка Кристина Шацких опубликовала в Instagram новый черно-белый снимок, на котором она вместе с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко.

Пара нежно обнимается, держа на руках своего пса – кадр получился максимально теплым и романтичным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Шацких и Шапаренко помолвлены, и этот пост лишь подчеркнул их близость и искренние чувства.

Пока неизвестно, когда пара собирается провести свадьбу.

По теме:
ФОТО. Лучшая футболистка мира показала себя в новой роли
ВИДЕО. Динамо U-19 ведет подготовку к игре 3-го раунда с Хибернианом U-19
ФОТО. Рафаэль Надаль дал совет Ламину Ямалю
фото Кристина Шацких Николай Шапаренко Динамо Киев lifestyle Максим Шацких сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 24 ноября 2025, 08:41 3
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру

Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую

ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня
Футбол | 25 ноября 2025, 01:52 0
ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня
ФОТО. Жена Зинченко прогуляла садик вместе с дочерью. Милота дня

Влада Зинченко поделилась красочной фотосессией...

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Футбол | 24.11.2025, 20:07
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24.11.2025, 06:32
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 6
Футбол
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 12
Авто/мото
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем