25 ноября 2025, 02:31
450
0
ФОТО. Дочь легенды Динамо опубликовала снимок с Шапаренко
Кристина Шацких делится милым кадром с фотосессии...
25 ноября 2025, 02:31 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:33
450
0
Инфлюенсерка Кристина Шацких опубликовала в Instagram новый черно-белый снимок, на котором она вместе с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко.
Пара нежно обнимается, держа на руках своего пса – кадр получился максимально теплым и романтичным.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Шацких и Шапаренко помолвлены, и этот пост лишь подчеркнул их близость и искренние чувства.
Пока неизвестно, когда пара собирается провести свадьбу.
