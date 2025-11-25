ФОТО. Дочь легенды Динамо опубликовала снимок с Шапаренко

Инфлюенсерка Кристина Шацких опубликовала в Instagram новый черно-белый снимок, на котором она вместе с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко.

Пара нежно обнимается, держа на руках своего пса – кадр получился максимально теплым и романтичным.

Шацких и Шапаренко помолвлены, и этот пост лишь подчеркнул их близость и искренние чувства.

Пока неизвестно, когда пара собирается провести свадьбу.