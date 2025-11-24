ПОНОМАРЕВ: «Если не будет Проспера – появится другой футболист»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал матч 13-го тура УПЛ против Полтавы (2:0):

– Сложный матч, как и любой матч в чемпионате. Этот чемпионат показал, что проходных матчей нет. К каждому сопернику нужно серьезно настраиваться. Не был исключением и «СК Полтава», эта команда забрала очки у довольно серьезных соперников. Мы довольны тем, как прошел этот матч, потому что предполагали, как он будет проходить. Конечно, были ошибки, но в целом довольны.

– На вас сейчас не давит тот рычаг, что вас уже рассматривают как реальную третью силу в чемпионате, лидера? Как это влияет на вашу команду сейчас?

– Я не думаю, что это психологически давит, но нужно построить крепкий клуб в первую очередь. В котором будет крепкая, конкурентоспособная команда, которая будет на что-то претендовать. И конечно, те результаты, которые сейчас есть, не могут не радовать. Но очень важно, чтобы эти результаты были на протяжении всего чемпионата, а также в Кубке. Чтобы мы могли держать такой уровень, чтобы была стабильность. Я не уверен, что на сегодняшний день мы можем стабильно играть весь год. Все-таки нужно будет работать и на трансферном рынке.

Футболисты выполняют те условия, которые пропагандирует тренерский штаб, но мы совсем недавно начали работать, четыре месяца. И все равно еще есть очень много недостатков в игре, которые нужно исправлять. Но я благодарю ребят за ту работу, которую они выполняют в тренировочном процессе, за их понимание того, как они его воспринимают. Поскольку это очень важно – чтобы футболисты воспринимали тренировочный процесс. Поэтому не считаю, что давит. У нас есть четкая задача на этот год. Получится попасть в зону еврокубков или побороться за самые высокие места – однозначно будем только за.

– Вашу команду больше рассматривают как контратакующую. Полтава отдала вам мяч и заставила работать первым номером. И вот этим вы довольны? Как ребята искали моменты? Потому что свободных зон было не так много. И здесь, наверное, индивидуальные качества игроков решили матч?

– Однозначно. Я не могу сказать, что в предыдущих матчах, где мы играли первым номером, мы играли некачественно, у нас было большое количество голевых моментов. Сейчас тоже были голевые моменты, которые мы не реализовали. Реализовали бы эти моменты – был бы совсем другой счет на табло. Я доволен тем, как команда воспринимает игру в разных тактиках, это не так просто для команды, где новый тренерский штаб.

Мы под каждого соперника готовимся, конечно, что-то выходит, что-то нет. Это нормально, в футболе никогда не будет идеальных матчей. Я считаю, что могли забивать больше. Полтава не была совсем простой командой. В ее предыдущих матчах выглядела довольно качественно, и нужно было очень серьезно изучать эту команду. У Полтавы есть определенные особенности, и если ими пренебречь – можно за это поплатиться.

– Вы решили поберечь Яшари после сборной, задействовав его во втором тайме. И как справился Танковский?

– У Яшари и Ноникашвили только во вторник были матчи за сборную, и они приехали только вчера. У нас был план использовать их во втором тайме, мы так и сделали. Он свои 35 минут игровой практики получил. Все равно было видно, что он не был готов на 100 процентов физически. Танковский выполнил свою работу, которую должен был выполнить. Еще раз скажу: от каждого футболиста мы можем и будем требовать большего, чем они выполняют на футбольном поле. Но на сегодняшний день он свою функцию выполнил.

– Вы только что говорили о трансферах, но сейчас, на мой взгляд, Проспер, наверное, лучший нападающий в украинской Премьер-лиге. Удастся ли вам все же его удержать? Хватит ли ресурсов? Потому что, думаю, в межсезонье на него будет охота.

– Это футбол, так работает футбольный рынок. Каждый клуб хочет занимать определенное место в турнирной таблице. Но если будут какие-то очень хорошие предложения, думаю, что этим тоже нельзя пренебрегать. Если такое случится – будем работать с другими футболистами. Потому что есть много других футболистов, которых еще можно развивать. Если качественно работать на трансферном рынке, однозначно можно заменить футболиста. Нет незаменимых футболистов.

– А вы не зависимы от Проспера сейчас, нет?

– На сегодняшний день он важный футболист для нашей команды, его реализация. Но опять же – не будет Проспера, будет другой футболист, будем строить игру под другого. Я уже говорил о нем, что ему нужно много работать. Сегодня он для нас важный футболист, но как и в целом наша команда. Он должен быть стабильным. Потому что много таких историй, когда футболисты выстреливают, играют три месяца, а потом исчезают. Поэтому стабильность – она самая важная в футболе. Я с Проспером постоянно общаюсь, мотивирую его, чтобы он работал и не останавливался. И его все будут хвалить, и нужно влиять на те моменты, чтобы он правильно это воспринимал. Он важный, приносит голы, очки нашей команде. Но важный, как и любой другой игрок. Я после матча с Шахтером сказал футболистам: «Я благодарю не столько за игру, сколько за то, что была команда».