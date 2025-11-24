Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?
За месяц Александра стала чемпионкой соревнований в Тукумане и Колине
Украинская теннисистка Александра Олейникова заработала 31 тысячу долларов в ноябре (до вычета налогов).
За месяц Александра завоевала два трофея категории WTA 125, став чемпионкой соревнований в Тукумане (Аргентина) и Колине (Чили).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
За каждый триумф украинка получила по 15 500 долларов. Также Олейникова получила 250 очков и дебютировала в топ-100 рейтинга, поднявшись на 95-е место.
В 2025 году Александра сыграет на еще двух соревнованиях WTA 125 – в Буэнос-Айресе (Аргентина) и Кито (Эквадор).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент отпраздновал свой 67-й день рождения
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua