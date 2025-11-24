Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?

Украинская теннисистка Александра Олейникова заработала 31 тысячу долларов в ноябре (до вычета налогов).

За месяц Александра завоевала два трофея категории WTA 125, став чемпионкой соревнований в Тукумане (Аргентина) и Колине (Чили).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

За каждый триумф украинка получила по 15 500 долларов. Также Олейникова получила 250 очков и дебютировала в топ-100 рейтинга, поднявшись на 95-е место.

В 2025 году Александра сыграет на еще двух соревнованиях WTA 125 – в Буэнос-Айресе (Аргентина) и Кито (Эквадор).

Александра Олейникова с трофеем турнира WTA 125 в Тукумане