Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
24 ноября 2025, 16:18 | Обновлено 24 ноября 2025, 16:22
Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?

За месяц Александра стала чемпионкой соревнований в Тукумане и Колине

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова заработала 31 тысячу долларов в ноябре (до вычета налогов).

За месяц Александра завоевала два трофея категории WTA 125, став чемпионкой соревнований в Тукумане (Аргентина) и Колине (Чили).

За каждый триумф украинка получила по 15 500 долларов. Также Олейникова получила 250 очков и дебютировала в топ-100 рейтинга, поднявшись на 95-е место.

В 2025 году Александра сыграет на еще двух соревнованиях WTA 125 – в Буэнос-Айресе (Аргентина) и Кито (Эквадор).

Александра Олейникова с трофеем турнира WTA 125 в Тукумане
Александра Олейникова с трофеем турнира WTA 125 в Колине
