«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде сыграла вничью 1:1 с «Бетисом». Счет в матче открыл украинский легионер «Жироны» Владислав Ванат.

В стартовом составе Жироны вышли два украинца – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Ванат отличился голом, открыв счет на 20-й минуте.

Удержать победу «Жироне» не удалось. Тем не менее, болельщики команды высоко оценили игру Ваната.

Ivan Quirós: Я считаю, что гол, который Ванат забил за «Жирону» – это произведение искусства.

Xingxingya: Какая фантастическая игра от Ваната! Этот третий гол был просто классом!

Edu: Многие считали «Жирону» мертвой и похороненной, но я вижу ее вполне живой с Ванатом и компанией.

Karyn: Я громко ликовала, когда Ванат забил гол. Какая легенда!

colonelX: ВАНАТ для победы.

Jonay Amaro: Владислав Ванат будет отличным нападающим, но пока он не найдет свой голевой ритм в Жироне, а также не улучшит команду в целом, стоит похвалить то, как он работает на команду.

BillyElNen: Кто такой Довбик? Я знаю только Дона Ваната.

offend no one: Ванат забивает красивый гол за «Жирону»!

HugoVCF: Команда с Ванатом, Унахи и Цыганковым даже не должна бороться за вылет. И всё же, их защита ужасает.