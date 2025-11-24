Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Испания
24 ноября 2025, 14:29 |
1277
2

«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната

Владислав Ванат забил в матче с «Бетисом»

24 ноября 2025, 14:29 |
1277
2 Comments
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде сыграла вничью 1:1 с «Бетисом». Счет в матче открыл украинский легионер «Жироны» Владислав Ванат.

В стартовом составе Жироны вышли два украинца – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Ванат отличился голом, открыв счет на 20-й минуте.

Удержать победу «Жироне» не удалось. Тем не менее, болельщики команды высоко оценили игру Ваната.

Ivan Quirós: Я считаю, что гол, который Ванат забил за «Жирону» – это произведение искусства.

Xingxingya: Какая фантастическая игра от Ваната! Этот третий гол был просто классом!

Edu: Многие считали «Жирону» мертвой и похороненной, но я вижу ее вполне живой с Ванатом и компанией.

Karyn: Я громко ликовала, когда Ванат забил гол. Какая легенда!

colonelX: ВАНАТ для победы.

Jonay Amaro: Владислав Ванат будет отличным нападающим, но пока он не найдет свой голевой ритм в Жироне, а также не улучшит команду в целом, стоит похвалить то, как он работает на команду.

BillyElNen: Кто такой Довбик? Я знаю только Дона Ваната.

offend no one: Ванат забивает красивый гол за «Жирону»!

HugoVCF: Команда с Ванатом, Унахи и Цыганковым даже не должна бороться за вылет. И всё же, их защита ужасает.

По теме:
ВИДЕО. Курьез дня. Реал Мадрид заживо «похоронил» футболиста Эльче
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»
Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Бетис - Жирона реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:32 0
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»

Бывший абсолютный чемпион мира озвучил главную проблему в боксе

Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:15 43
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»

Бывший украинский боксер не поддерживает такое соглашение

Легенда МЮ: «Нужно принять это решение и убрать Салаха»
Футбол | 24.11.2025, 14:31
Легенда МЮ: «Нужно принять это решение и убрать Салаха»
Легенда МЮ: «Нужно принять это решение и убрать Салаха»
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Футбол | 24.11.2025, 12:48
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
"Дон Ванат" уже "легенда". Редактори, ви почули? А ще "зірка" і "лідер". До списку синонімів )
Ответить
0
SHN
Закатить мяч с 3 метров искусство?
Ответить
0
Популярные новости
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 42
Другие виды
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 1
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 3
Другие виды
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 15
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 3
Бокс
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем