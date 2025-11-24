«Делали то, о чем договаривались». Тренер Оболони – о разгроме от Шахтера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Александр Антоненко прокомментировал поражение в матче 13-го тура УПЛ

ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:6) в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Александр, сегодня мы увидели два абсолютно разных тайма в исполнении «Оболони». Как можете охарактеризовать действия команды до перерыва и после удаления?

– В первом тайме мы делали то, о чем договаривались. Мы хорошо понимали, против кого играем, старались не дать сопернику разыгрывать мяч. Не все получилось. Гол в добавленное время – это отдельная история, ее нужно разбирать подробно. О втором тайме даже трудно говорить. Два быстрых гола сразу после перерыва – это и расконцентрация, и стечение обстоятельств. Надо пересмотреть эпизоды.

– Удаление Суханова. Насколько справедливыми были две желтые карточки и насколько болезненной будет его потеря перед матчем с «Колосом»?

– Суханов – очень важный игрок для нас, и его точно будет не хватать. Были ли карточки оправданными? Нужно анализировать. Второй фол – на ровном месте. Возможно, арбитр мог бы простить, но решение есть то, какое есть.

– В этом сезоне «Оболонь» набирает значительно больше очков на выезде, чем дома. Как объясните такую разницу? Это случайность?

– Скорее всего, это стечение обстоятельств. Мы и дома, и на выезде стараемся играть одинаково – исходя из того, что можем сделать сами и что можем позволить сопернику. Но разница в очках, пожалуй, больше случайность, чем закономерность.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер Александр Антоненко
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
