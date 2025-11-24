Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Президент «Реала» считает, что клуб готов бороться со всеми
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес во время ассамблеи клуба заявил, что «сливочним» хватит силы, чтобы бороться с Ла Лигой, судьями и «Барселоной».
«Реал Мадрид», возможно, единственный клуб в Европе, который имеет достаточную силу, чтобы выдержать эту борьбу. В мире есть больше болельщиков «Реала», чем население Европейского Союза. Мы являемся самым успешным и престижным клубом с экономической точки зрения. Наша сила заключается в том, что мы большая семья, объединенная ценностями, основанными на истории «Реал Мадрид». Некого бояться. Мы выполняем все требования. Нельзя давить на нас из-за неудачных регистраций. К сожалению, это не касается большинства клубов. Многие живут от дня к дню. Мы все знаем, особенно в Ла Лиге, что жизнь проще, если придерживаться решений своего президента».
Ранее Флорентино Перес провел параллели между судейской практикой в испанской первенстве и в еврокубках.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По прогнозам, Шахтер и Динамо снова окажутся в основе Лиги конференций
Олег Федорчук привел примеры наставника «Шахтера» Арды Турана и «Полесья» – Руслана Ротаня