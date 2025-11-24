Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 ноября 2025, 11:50
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»

Президент «Реала» считает, что клуб готов бороться со всеми

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес во время ассамблеи клуба заявил, что «сливочним» хватит силы, чтобы бороться с Ла Лигой, судьями и «Барселоной».

«Реал Мадрид», возможно, единственный клуб в Европе, который имеет достаточную силу, чтобы выдержать эту борьбу. В мире есть больше болельщиков «Реала», чем население Европейского Союза. Мы являемся самым успешным и престижным клубом с экономической точки зрения. Наша сила заключается в том, что мы большая семья, объединенная ценностями, основанными на истории «Реал Мадрид». Некого бояться. Мы выполняем все требования. Нельзя давить на нас из-за неудачных регистраций. К сожалению, это не касается большинства клубов. Многие живут от дня к дню. Мы все знаем, особенно в Ла Лиге, что жизнь проще, если придерживаться решений своего президента».

Ранее Флорентино Перес провел параллели между судейской практикой в испанской первенстве и в еврокубках.

GroundUnder
ох уж эта борьба с судьями .... которые закрывали глаза на их голы с оффсайдов в финалах Лиги Чемпионов ...
