Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес во время ассамблеи клуба заявил, что «сливочним» хватит силы, чтобы бороться с Ла Лигой, судьями и «Барселоной».

«Реал Мадрид», возможно, единственный клуб в Европе, который имеет достаточную силу, чтобы выдержать эту борьбу. В мире есть больше болельщиков «Реала», чем население Европейского Союза. Мы являемся самым успешным и престижным клубом с экономической точки зрения. Наша сила заключается в том, что мы большая семья, объединенная ценностями, основанными на истории «Реал Мадрид». Некого бояться. Мы выполняем все требования. Нельзя давить на нас из-за неудачных регистраций. К сожалению, это не касается большинства клубов. Многие живут от дня к дню. Мы все знаем, особенно в Ла Лиге, что жизнь проще, если придерживаться решений своего президента».

Ранее Флорентино Перес провел параллели между судейской практикой в испанской первенстве и в еврокубках.