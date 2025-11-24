Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПЕРЕС - о балансе удалений соперников: «+49 у Барсы против –1 у Реала»
Испания
24 ноября 2025, 04:37 |
49
0

Президент мадридцев напомнил о деле Негрейры

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес в ходе ассамблеи клуба провел параллели между судейской практикой в испанском первенстве и в еврокубках.

«Мы все можем признать, что решение об удалениях – это самый субъективный элемент в футболе. Показательно, что до 2021 года в пользу «Реала» было назначено всего два удаления соперников, тогда как «Барселона» получила 61.

Тем не менее, в определенный отрезок времени баланс был почти равным: +12 в пользу «Барсы» и +13 у «Мадрида». Но в период деятельности Негрейры чистый баланс удалений у «Барселоны» достигал +49, а у «Реала» был на отметке минус 1. Выводы я оставляю вам.

Учитывая эти данные, я задаюсь вопросом. Считаете ли вы нормальным, что отдельные игроки «Реала» имеют больше побед в еврокубках, чем титулов чемпионов Испании?

Некоторые из них завоевали целых шесть [кубков Лиги чемпионов]... При этом ни у кого нет более пяти внутренних чемпионств. У большинства игроков их по четыре. И я, как президент, испытываю схожие ощущения. Является ли такая ситуация нормальной? Я считаю, что нет», – подчеркнул Перес.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала продлил контракт с Бетисом
Тренер Эльче: «Фол Винисиуса перед голом был очевиден»
ПЕРЕС: Барселона выплатила вице-президенту судей более 8 млн евро
Реал Мадрид Флорентино Перес Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
Михаил Олексиенко Источник: Marca
