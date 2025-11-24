Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАСНИЦА: «Ощущалось давление из-за отсутствия результативных действий»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 10:20 |
116
0

КВАСНИЦА: «Ощущалось давление из-за отсутствия результативных действий»

«Рух» в результативном матче победил «Кудровку»

24 ноября 2025, 10:20 |
116
0
КВАСНИЦА: «Ощущалось давление из-за отсутствия результативных действий»
ФК Рух. Илья Квасница

Вингер «Руха» Илья Квасница прокомментировал победу команды в матче 13-го тура УПЛ над «Кудровкой» (4:2), в котором он отметился одним из забитых голов.

– Ощущалось определенное давление из-за отсутствия результативных действий. Очень приятно забить. Надеюсь, этот гол добавит мне уверенности. А победа позволит команде играть лучше, и мы сможем качественнее реализовывать свои моменты в следующих играх. Хочется продолжать выступать с хорошим настроением и побеждать дальше.

Матч с «Кудровкой» был очень зрелищным. Команды создали много моментов, и едва ли не половина из них завершилась голами – поединок вышел результативным. Возможно, в предыдущих матчах «Руха» не везло – это касается как игры в обороне, так и в атаке. В этот раз мы реализовали почти все свои моменты. В каждой игре мы стараемся создавать как можно больше эпизодов, и сейчас нам удалось превратить их в голы.

Конечно, в начале второго тайма «Кудровка» немного нас ошеломила, но команде удалось быстро вернуть себе лидерство в счете. А после четвертого гола, который забил Фаал, мы успокоили игру и спокойно довели матч до заслуженной победы.

Ранее главный тренер «Руха» Иван Федык подвел итоги победного матча 13-го тура УПЛ с «Кудровкой» – 4:2.

По теме:
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Бакари КОНАТЕ: «Такое может произойти с любой командой»
Нападающий Руха: «Мы понимали важность этой победы»
Рух Львов Кудровка Рух - Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Илья Квасница
Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского
Футбол | 24 ноября 2025, 07:02 3
Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского

Олег Федорчук считает, что киевский клуб должен возглавить тренер по типу Руслана Ротаня

Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»
Футбол | 24 ноября 2025, 09:47 0
Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»
Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»

Испанский тренер прокомментировал ничью с «Эльче»

Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Биатлон | 23.11.2025, 16:47
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Футбол | 24.11.2025, 06:47
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Футбол | 23.11.2025, 17:44
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 11
Авто/мото
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
23.11.2025, 12:10
Авто/мото
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 3
Бокс
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем