КВАСНИЦА: «Ощущалось давление из-за отсутствия результативных действий»

Вингер «Руха» Илья Квасница прокомментировал победу команды в матче 13-го тура УПЛ над «Кудровкой» (4:2), в котором он отметился одним из забитых голов.

– Ощущалось определенное давление из-за отсутствия результативных действий. Очень приятно забить. Надеюсь, этот гол добавит мне уверенности. А победа позволит команде играть лучше, и мы сможем качественнее реализовывать свои моменты в следующих играх. Хочется продолжать выступать с хорошим настроением и побеждать дальше.

Матч с «Кудровкой» был очень зрелищным. Команды создали много моментов, и едва ли не половина из них завершилась голами – поединок вышел результативным. Возможно, в предыдущих матчах «Руха» не везло – это касается как игры в обороне, так и в атаке. В этот раз мы реализовали почти все свои моменты. В каждой игре мы стараемся создавать как можно больше эпизодов, и сейчас нам удалось превратить их в голы.

Конечно, в начале второго тайма «Кудровка» немного нас ошеломила, но команде удалось быстро вернуть себе лидерство в счете. А после четвертого гола, который забил Фаал, мы успокоили игру и спокойно довели матч до заслуженной победы.

