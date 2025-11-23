ФЕДЫК: «Предыдущие матчи мы провели намного лучше»

Главный тренер «Руха» Иван Федык подвел итоги победного матча 13-го тура УПЛ с «Кудровкой» – 4:2.

– Иван Зиновович, поздравляем вас с победой. Поделитесь своими итогами этого матча.

– Для нас важны все матчи, и эта игра тоже была важной для того, чтобы набрать очки. Предыдущие поединки мы проводили хорошо, создавали моменты, но нам не удавалось забить. Не могу сказать, что игра против «Кудровки» была лучше, чем против «Карпат» или «Кривбасса», или же «Зари». Те предыдущие матчи мы провели намного лучше, но не реализовали свои моменты.

В этой игре мы забили, поэтому результат для нас позитивный, но «Рух» играл не совсем так, как мы хотели. У нас выпал почти весь центр поля: Эдсон дисквалифицирован, травмированы Слюсар, Бойко, а Притула и Рейляну смогли выйти только на замену. Пришлось немного изменить свой игровой стиль в матче с «Кудровкой».

– Юрий Копына сыграл на не совсем привычной для себя позиции в центре поля. Как и Марко Сапуга, который играл выше, чем обычно, и постепенно получает больше игрового времени после восстановления от травмы. Как вы оцените их действия на поле?

– Марко постепенно набирает форму. Что касается Копыны, то позиция опорника для него родная, а на правый фланг защиты мы его перевели, когда «Рух» выходил в Премьер-лигу. До этого он всегда играл опорником и играл там качественно. По инерции в «Александрии», и теперь в «Рухе» его использовали справа в защите. Юрий – универсал, поэтому закрывает нужную для нас позицию и всегда играет качественно.

– Результативными действиями отметились Квасница и Роман. Илья забил гол впервые после возвращения в «Рух», а Виталий отдал ассист. Довольны ли вы этой связкой на правом фланге, демонстрируют ли они необходимую игру?

– Сегодня команда не показала ту игру, которую мы хотим видеть. Роман и Квасница, как и некоторые другие футболисты, пережили непростые моменты. Илья долго не играл в «Карпатах», Виталий вернулся из Польши, потом восстанавливался после травмы. Очень важно, что Роман сыграл полный матч, Илья неплохо провел выделенное ему время, а главное – эффективно, ведь забил гол.

– Был непростой период на старте второго тайма, когда команда дважды пропустила. Благодаря чему удалось удержаться в игре и добыть победу? Почему вообще так получилось, что соперник смог дважды забить сразу после перерыва?

– Входить в игру после перерыва всегда непросто. Нужно быть сконцентрированными, реагировать на каждый момент и каждый отскок. В первом пропущенном голе случился этот неприятный отскок, и сразу же, как следствие, пропустили второй. Но мы были уверены, что забьем как минимум еще один гол.

– На этой неделе Влад Рейляну дебютировал за сборную Молдовы. Сейчас он также регулярно получает игровое время в «Рухе». Как оцените прогресс этого футболиста?

– Влад присоединился к команде, когда завершилась предыгровая подготовка. Он умный и креативный футболист. Но в физическом плане чемпионаты Украины и Молдовы очень отличаются, поэтому ему пришлось набирать игровую форму уже по ходу сезона. Ему было непросто, ведь в «Рухе» он столкнулся с большей интенсивностью, как и в целом в УПЛ. Мы хотим, чтобы она была еще выше, чем у других команд. Влад постепенно перестроился, ведь он играет на позиции «десятки», а во многих командах эта позиция не отбирает мяч, а занимается только креативом. У нас мяч отбирают все, поэтому ему пришлось много работать. То, что Влад получил вызов в сборную именно из «Руха» и сыграл за Молдову, свидетельствует о том, что он прогрессирует.

– В предыдущих играх команде не везло, и порой незаслуженно «Рух» терял очки. Насколько важной будет эта победа для команды? Как будете готовиться к игре с «Александрией» в следующем туре, которая является соседом по турнирной таблице?

– Победа, конечно, очень важна для нас. Впереди еще много матчей, поэтому рано говорить о турнирном положении. Будем готовиться к следующему матчу.