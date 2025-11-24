Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 ноября 2025, 23:02 |
В Динамо начали говорить о Вернидубе. В отношении него уже принято решение

В клубе ходила такая идея, но ее быстро отвергли

24 ноября 2025, 23:02 |
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский после неудачного старта сезона 2025/26 может потерять свою должность.

По информации источника, недавно в клубе начали рассматривать идею возможного назначения Юрия Вернидуба вместо Шовковского. Однако руководство команды довольно быстро отвергло такой вариант.

В этом году Вернидуб расстался с «Кривбассом». За рубежом он ранее тренировал молдавский «Шериф» и белорусский «Шахтер».

Ранее Юрий Вернидуб отреагировал на критику главного судьи матча «Шахтер» – «Динамо» от Александра Шовковского.

Александр Шовковский Динамо Киев Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Комментарии 2
Harun Bakircioğlu
8number
