В Динамо начали говорить о Вернидубе. В отношении него уже принято решение
В клубе ходила такая идея, но ее быстро отвергли
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский после неудачного старта сезона 2025/26 может потерять свою должность.
По информации источника, недавно в клубе начали рассматривать идею возможного назначения Юрия Вернидуба вместо Шовковского. Однако руководство команды довольно быстро отвергло такой вариант.
В этом году Вернидуб расстался с «Кривбассом». За рубежом он ранее тренировал молдавский «Шериф» и белорусский «Шахтер».
Ранее Юрий Вернидуб отреагировал на критику главного судьи матча «Шахтер» – «Динамо» от Александра Шовковского.
