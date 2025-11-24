Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Другие новости
24 ноября 2025, 07:18 |
263
0

Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф

Украинская армия продолжает защищать страну

24 ноября 2025, 07:18 |
263
0
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.

Согласно имеющимся данным, за последние сутки 23 ноября украинские защитники уничтожили, в частности, около 1 190 оккупантов, 3 танка, 5 боевых бронированных машины, 41 артиллерийскую систему и 431 БПЛА.

Предлагаем вашему вниманию подсчет всеобщих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 24.11.2025.

  • личного состава – около 1 166 450 (+1190)
  • танков – 11 36 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 620 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 34 626 (+41) ед.
  • РСЗО – 1 549 (+0) ед.
  • средств ПВО – 1 248 (+0) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431) ед.
  • крылатых ракет – 3 981 (+0) ед.
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед.
  • подлодок – 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 006 (+84) ед.
  • специальной техники – 4 003 (+0) ед.

По теме:
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Мама могла сорвать трансфер испанского легионера в УПЛ: «Она волнуется»
Склоним головы. Навсегда 27: на войне погиб верный фанат Черноморца
Вооруженные силы Украины российско-украинская война потери в войне
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Футбол | 24 ноября 2025, 07:33 0
Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?

В ночь на 24 ноября Лео забил гол и отдал три ассиста в матче против Цинциннати

Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Футбол | 23 ноября 2025, 14:12 7
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо

Олег Федорчук привел примеры наставника «Шахтера» Арды Турана и «Полесья» – Руслана Ротаня

Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Другие виды | 23.11.2025, 11:35
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23.11.2025, 08:33
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Кто не забил пенальти? Милан в дерби одолел Интер благодаря голу Пулишича
Футбол | 23.11.2025, 23:47
Кто не забил пенальти? Милан в дерби одолел Интер благодаря голу Пулишича
Кто не забил пенальти? Милан в дерби одолел Интер благодаря голу Пулишича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 4
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47
Биатлон
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем