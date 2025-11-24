Другие новости24 ноября 2025, 07:18 |
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Украинская армия продолжает защищать страну
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.
Согласно имеющимся данным, за последние сутки 23 ноября украинские защитники уничтожили, в частности, около 1 190 оккупантов, 3 танка, 5 боевых бронированных машины, 41 артиллерийскую систему и 431 БПЛА.
Предлагаем вашему вниманию подсчет всеобщих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 24.11.2025.
- личного состава – около 1 166 450 (+1190)
- танков – 11 36 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23 620 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 34 626 (+41) ед.
- РСЗО – 1 549 (+0) ед.
- средств ПВО – 1 248 (+0) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 769 (+431) ед.
- крылатых ракет – 3 981 (+0) ед.
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед.
- подлодок – 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 006 (+84) ед.
- специальной техники – 4 003 (+0) ед.
