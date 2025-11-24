Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, как авторитетный портал оценил игру Ваната и Цыганкова
Испания
24 ноября 2025, 02:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 02:24
154
0

Известно, как авторитетный портал оценил игру Ваната и Цыганкова

Оценки SofaScore: Сколько баллов получили украинцы

24 ноября 2025, 02:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 02:24
154
0
Известно, как авторитетный портал оценил игру Ваната и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» провела выездной поединок против «Реал Бетиса», который завершился ничейным результатом 1:1.

Украинские футболисты каталонского клуба, Виктор Цыганков и Владислав Ванат, вышли в стартовом составе. Статистический ресурс SofaScore провел оценку их выступлений.

Цыганков провел на поле 66 минут. Его статистика включает один ключевой пас и один удар в створ ворот, при этом один его удар был заблокирован, а еще один – мимо ворот.

Полузащитник совершил 24 касания мяча. Точность его передач составила 77%.

В воздушных единоборствах Виктор выиграл 2 из 3, однако на земле не смог выиграть ни одного противостояния. Оценка SofaScore за его игру составляет 6,6 балла.

Владислав Ванат отыграл 82 минуты. За это время он успел отличиться забитым голом, нанес один удар по воротам и один раз попал в положение «вне игры» (офсайд).

Футболист продемонстрировал 77% точных передач. Он выиграл 3 из 7 наземных единоборств и 2 из 4 воздушных. Игрок совершил 23 касания мяча, из которых два были неудачными.

Ванат трижды нарушал правила и дважды вынудил соперников сфолить против себя. Его итоговая оценка от SofaScore – 7,1 балла.

По теме:
Тренер Эльче: «Фол Винисиуса перед голом был очевиден»
ПЕРЕС: Барселона выплатила вице-президенту судей более 8 млн евро
Эспаньол – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Владислав Ванат Виктор Цыганков Жирона Бетис - Жирона Бетис Ла Лига SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 08:55 15
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ

Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения

ВИДЕО. Месси открыл счет для Интер Мйами в четвертьфинале MLS
Футбол | 24 ноября 2025, 01:08 0
ВИДЕО. Месси открыл счет для Интер Мйами в четвертьфинале MLS
ВИДЕО. Месси открыл счет для Интер Мйами в четвертьфинале MLS

На 19-й минуте гол в ворота Цинциннати забил знаменитый аргентинский форвард

Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23.11.2025, 08:33
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23.11.2025, 06:48
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Теннис | 24.11.2025, 01:10
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 21
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем