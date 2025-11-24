Известно, как авторитетный портал оценил игру Ваната и Цыганкова

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» провела выездной поединок против «Реал Бетиса», который завершился ничейным результатом 1:1.

Украинские футболисты каталонского клуба, Виктор Цыганков и Владислав Ванат, вышли в стартовом составе. Статистический ресурс SofaScore провел оценку их выступлений.

Цыганков провел на поле 66 минут. Его статистика включает один ключевой пас и один удар в створ ворот, при этом один его удар был заблокирован, а еще один – мимо ворот.

Полузащитник совершил 24 касания мяча. Точность его передач составила 77%.

В воздушных единоборствах Виктор выиграл 2 из 3, однако на земле не смог выиграть ни одного противостояния. Оценка SofaScore за его игру составляет 6,6 балла.

Владислав Ванат отыграл 82 минуты. За это время он успел отличиться забитым голом, нанес один удар по воротам и один раз попал в положение «вне игры» (офсайд).

Футболист продемонстрировал 77% точных передач. Он выиграл 3 из 7 наземных единоборств и 2 из 4 воздушных. Игрок совершил 23 касания мяча, из которых два были неудачными.

Ванат трижды нарушал правила и дважды вынудил соперников сфолить против себя. Его итоговая оценка от SofaScore – 7,1 балла.