Арендованный у Барсы игрок стал героем матча Эльче – Реал

Испания
Испания
24 ноября 2025, 00:45 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:47
Пенья провел отличный матч

ФК Эльче. Иньяки Пенья

Вратарь «Эльче» Иньяки Пенья был признан лучшим игроком матча против «Реала» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги. 26-летний голкипер отразил 5 ударов по своим воротам.

Напомним, Пенья выступает за «Эльче» на правах аренды. Летом он продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне голкипер провел 7 поединков в чемпионате Испании, пропустив 10 мячей.

Пенья – воспитанник каталонской «Барселоны» и провел в структуре клуба более 13 лет. Сообщалось, что вратаря выгнал из клуба главный тренер Ханси Флик.

