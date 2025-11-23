ВИДЕО. Атмосфера дерби: фанаты Арсенала сделали эпичный перформанс
Болельщики изобразили культовых футболистов на баннере
Болельщики «Арсенала» создали невероятную атмосферу на «Эмирейтс Стэдиум» перед стартом матча чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
Весь стадион был окрашен в красно-белые цвета благодаря плакатам фанатов, однако главной изюминкой стал баннер за воротами.
Фанаты «канониров» изобразили на нём культовых футболистов, которые оставили большой след в истории клуба.
По итогам дерби «Арсенал» обыграл принципиального соперника со счетом 3:1 и закрепился на первой строчке таблицы АПЛ.
NOW WE TALKING pic.twitter.com/lHrRocA9yF— George (@George_Zur) November 23, 2025
This Arsenal tifo unveiled right before the North London Derby 😳🔥 pic.twitter.com/4EKAvYVVzO— ESPN UK (@ESPNUK) November 23, 2025
