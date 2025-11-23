Болельщики «Арсенала» создали невероятную атмосферу на «Эмирейтс Стэдиум» перед стартом матча чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

Весь стадион был окрашен в красно-белые цвета благодаря плакатам фанатов, однако главной изюминкой стал баннер за воротами.

Фанаты «канониров» изобразили на нём культовых футболистов, которые оставили большой след в истории клуба.

По итогам дерби «Арсенал» обыграл принципиального соперника со счетом 3:1 и закрепился на первой строчке таблицы АПЛ.

ВИДЕО. Атмосфера дерби: фанаты Арсенала сделали эпичный перформанс