Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 ноября 2025, 16:06 | Обновлено 23 ноября 2025, 16:07
0

Стало известно, выйдут ли Цыганков и Ванат в старте Жироны на матч Ла Лиги

Каталонский клуб встретится 23 ноября с «Бетисом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

23 ноября в 17:15 начнется поединок 13-го тура испанской Ла Лиги: «Бетис» – «Жирона».

Местом проведения футбольного противостояния станет арена «Эстадио де ла Картуха» в Севилье.

В стартовом составе гостей выйдут два украинских футболиста – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Еще один украинец, Владислав Крапивцов, не попал в заявку из-за травмы.

Стартовые составы команд на матч «Бетис» – «Жирона»

