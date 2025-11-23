Испания23 ноября 2025, 16:06 | Обновлено 23 ноября 2025, 16:07
Стало известно, выйдут ли Цыганков и Ванат в старте Жироны на матч Ла Лиги
Каталонский клуб встретится 23 ноября с «Бетисом»
23 ноября 2025, 16:06 | Обновлено 23 ноября 2025, 16:07
23 ноября в 17:15 начнется поединок 13-го тура испанской Ла Лиги: «Бетис» – «Жирона».
Местом проведения футбольного противостояния станет арена «Эстадио де ла Картуха» в Севилье.
В стартовом составе гостей выйдут два украинских футболиста – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Еще один украинец, Владислав Крапивцов, не попал в заявку из-за травмы.
Стартовые составы команд на матч «Бетис» – «Жирона»
