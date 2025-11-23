Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В игре с Кудровкой Рух недосчитается двух футболистов
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 13:17 | Обновлено 23 ноября 2025, 13:21
В игре с Кудровкой Рух недосчитается двух футболистов

Львовянам нужно обязательно побеждать «Кудровку»

В игре с Кудровкой Рух недосчитается двух футболистов
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, в сегодняшнем поединке 13 тура УПЛ с «Кудровкой» во Львове «Руху» не помогут полузащитники Остап Притула, травмированный и дисквалифицированный бразильский легионер Эдсон.

В их отсутствие впервые в текущем сезоне в стартовом составе может сыграть Марко Сапуга. Также не исключено появление в опорной зоне Дениса Слесаря.

Сейчас «Рух» занимает 15 место в УПЛ, набрав семь очков.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» объявил имя нового коуча молодежной команды.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
