Украина. Премьер лига23 ноября 2025, 13:17 | Обновлено 23 ноября 2025, 13:21
145
0
В игре с Кудровкой Рух недосчитается двух футболистов
Львовянам нужно обязательно побеждать «Кудровку»
23 ноября 2025, 13:17 | Обновлено 23 ноября 2025, 13:21
145
0
Как стало известно Sport.ua, в сегодняшнем поединке 13 тура УПЛ с «Кудровкой» во Львове «Руху» не помогут полузащитники Остап Притула, травмированный и дисквалифицированный бразильский легионер Эдсон.
В их отсутствие впервые в текущем сезоне в стартовом составе может сыграть Марко Сапуга. Также не исключено появление в опорной зоне Дениса Слесаря.
Сейчас «Рух» занимает 15 место в УПЛ, набрав семь очков.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» объявил имя нового коуча молодежной команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2025, 09:11 5
Вместе с тренером уйдет и его помощник – Олег Гусев
Футбол | 22 ноября 2025, 17:54 2
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 23:48
Футбол | 23.11.2025, 12:36
Другие виды | 23.11.2025, 11:35
Комментарии 0
Популярные новости
22.11.2025, 02:02
21.11.2025, 14:33 2
22.11.2025, 23:11 1
23.11.2025, 06:48 3
21.11.2025, 17:33 9
22.11.2025, 01:02
21.11.2025, 09:40 11
22.11.2025, 08:38 3