В игре с Кудровкой Рух недосчитается двух футболистов

Как стало известно Sport.ua, в сегодняшнем поединке 13 тура УПЛ с «Кудровкой» во Львове «Руху» не помогут полузащитники Остап Притула, травмированный и дисквалифицированный бразильский легионер Эдсон.

В их отсутствие впервые в текущем сезоне в стартовом составе может сыграть Марко Сапуга. Также не исключено появление в опорной зоне Дениса Слесаря.

Сейчас «Рух» занимает 15 место в УПЛ, набрав семь очков.

