ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил имя нового коуча молодежной команды

Львовский Рух объявил о назначении украинского специалиста Богдана Есыпа на должность главного тренера юношеской команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Богдан Есып присоединился к «Движению» летом 2022 года. С тех пор специалист работал с разными возрастными категориями Академии «желто-черных».

В начале января 2025 Богдан Борисович вошел в тренерский штаб «Движения» U-19. А теперь возглавляет команду юниоров «желто-черных».

В нынешнем сезоне Движение U-19 занимает седьмую строчку турнирной таблицы молодежного первенства, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.