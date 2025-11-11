Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил имя нового коуча молодежной команды
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 14:21 |
744
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил имя нового коуча молодежной команды

Богдан Есып получил новую должность

11 ноября 2025, 14:21 |
744
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил имя нового коуча молодежной команды
ФК Рух. Богдан Есып

Львовский Рух объявил о назначении украинского специалиста Богдана Есыпа на должность главного тренера юношеской команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Богдан Есып присоединился к «Движению» летом 2022 года. С тех пор специалист работал с разными возрастными категориями Академии «желто-черных».

В начале января 2025 Богдан Борисович вошел в тренерский штаб «Движения» U-19. А теперь возглавляет команду юниоров «желто-черных».

В нынешнем сезоне Движение U-19 занимает седьмую строчку турнирной таблицы молодежного первенства, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.

По теме:
Карпаты не будут проводить спарринг в международную паузу
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Второй матч подряд мы неуверенно входим в игру»
ЛНЗ в огне. Определен лучший игрок и тренер 12-го тура УПЛ
Богдан Есып Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Рух Львов U-19 назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11 ноября 2025, 12:52 6
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией

Артем Довбик не поможет команде в ноябре

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Футбол | 10 ноября 2025, 20:25 7
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном

Георгий Судаков готов помочь главной команде страны

Лионель МЕССИ: «Это было очень странно. Мы этого не ожидали»
Футбол | 11.11.2025, 15:19
Лионель МЕССИ: «Это было очень странно. Мы этого не ожидали»
Лионель МЕССИ: «Это было очень странно. Мы этого не ожидали»
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11.11.2025, 08:15
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11.11.2025, 07:22
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
09.11.2025, 09:38
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем