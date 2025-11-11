ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера молодежной команды

Львовский Рух официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Михаилом Дячуком-Ставицким, который возглавлял команду U-19. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Рух» благодарит Михаила Юрьевича за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

36-летний специалист дважды возглавлял юниорскую команду «желто-черных». Так, во время первой каденции Михаила Юрьевича (с марта по октябрь 2023 года) «Движение» U-19 завоевало чемпионство среди команд U-19 и выступало в Юношеской лиге УЕФА.

Во время второго тренерского периода Михаила Дячука-Ставицкого с лета 2025 года юниоры «Руха» провели 11 матчей, одержав 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.