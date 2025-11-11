Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера молодежной команды
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 12:09 |
766
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера молодежной команды

Рух попрощался с Михаилом Дячуком-Ставицким

11 ноября 2025, 12:09 |
766
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера молодежной команды
ФК Рух.

Львовский Рух официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Михаилом Дячуком-Ставицким, который возглавлял команду U-19. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Рух» благодарит Михаила Юрьевича за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

36-летний специалист дважды возглавлял юниорскую команду «желто-черных». Так, во время первой каденции Михаила Юрьевича (с марта по октябрь 2023 года) «Движение» U-19 завоевало чемпионство среди команд U-19 и выступало в Юношеской лиге УЕФА.

Во время второго тренерского периода Михаила Дячука-Ставицкого с лета 2025 года юниоры «Руха» провели 11 матчей, одержав 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

По теме:
Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»
«Это было нам на руку». Тренер ЛНЗ высказался о травме Ярмоленко
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Михаил Дячук-Ставицкий Рух Львов Рух Львов U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:15 12
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Футбол | 10 ноября 2025, 15:11 23
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону

Кажется, молодой вундеркинд начинает относится к футболу слишком легкомысленно

Не только Динамо. Миколенко рассказал, за какой командой следит в УПЛ
Футбол | 11.11.2025, 04:45
Не только Динамо. Миколенко рассказал, за какой командой следит в УПЛ
Не только Динамо. Миколенко рассказал, за какой командой следит в УПЛ
Трабзонспор готов потратить 4-5 миллионов евро на трансфер игрока Динамо
Футбол | 11.11.2025, 11:33
Трабзонспор готов потратить 4-5 миллионов евро на трансфер игрока Динамо
Трабзонспор готов потратить 4-5 миллионов евро на трансфер игрока Динамо
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Футбол | 10.11.2025, 15:03
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
09.11.2025, 09:38 1
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем