Иван ГЕЦКО: «Пусть Зинченко и Довбик снова огорчат Швецию»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и шведами, который состоится в марте следующего года.

«Я всегда стараюсь быть объективным и считаю, что украинской сборной повезло в борьбе за второе место в своей группе. Вспомним хотя бы ход событий в ключевых противостояниях с исландцами. Но, как говорится, Фортуна улыбается сильнее.

Поскольку фарт – весомый «козырь», то надеюсь, что он не подведет и в поединке со шведами. Возможно, в составе скандинавов и больше «звезд», однако наши более сильны в командной игре. Очень надеюсь, что Александр Зинченко и Артем Довбык отметят свое возвращение в сборную после травм забитыми мячами. Как это было в поединке со шведами в 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго в 2021 году. Тогда именно Довбик стал героем, а не лидером нападения скандинавов Исаака, которого украинцы нейтрализовали. Я только «за», чтобы такой сценарий повторился в марте.

И хотя до этой битвы еще достаточно времени уже в разгар дискуссии, где украинцы будут проводить этот домашний матч. Мне импонирует вариант с испанской Мурсией, где в этом году подопечные Сергея Реброва уже побеждали бельгийцев в плей-офф Лиги наций. В случае победы над шведами в Мурсии можно было бы помериться силами в финале с победителем пары Польша. Албания. Тогда бы у нас было преимущество в логистике с восстановлением. А это, согласитесь, очень важные аргументы.

