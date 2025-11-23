Матч Англии стал самым посещаемым в последних турах отбора к ЧМ в Европе

Домашний матч сборной Англии против сербов стал самым посещаемым в европейской квалификации к чемпионату мира (13-18 ноября).

На игре присутствовало 74 289 зрителей.

Вторым по посещаемости стал поединок Италия – Норвегия (69 020), третьим – Венгрия – Ирландия (59 411).

Выездной матч Украины во Франции стал 12-м по количеству болельщиков на трибунах (41055).

Матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе, состоявшиеся 13-18 ноября, с наибольшей посещаемостью

74 289: Англия – Сербия

69 020: Италия – Норвегия

59 411: Венгрия – Ирландия

56 278: Польша – Нидерланды

50 717: Ирландия – Португалия

49 587: Шотландия – Дания

48 000: Австрия – Босния и Герцеговина.

46 913: Нидерланды – Литва

46 702: Португалия – Армения

44 314: Грузия – Испания

42 756: Турция – Болгария

41 055: Франция – Украина

40 120: Германия – Словакия

35 493: Дания – беларусь

32 154: Уэльс – Северная Македония

30 812: Испания – Турция