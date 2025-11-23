Матч Англии стал самым посещаемым в последних турах отбора к ЧМ в Европе
На матче Англия – Сербия присутствовало почти 75 тысяч зрителей
Домашний матч сборной Англии против сербов стал самым посещаемым в европейской квалификации к чемпионату мира (13-18 ноября).
На игре присутствовало 74 289 зрителей.
Вторым по посещаемости стал поединок Италия – Норвегия (69 020), третьим – Венгрия – Ирландия (59 411).
Выездной матч Украины во Франции стал 12-м по количеству болельщиков на трибунах (41055).
Матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе, состоявшиеся 13-18 ноября, с наибольшей посещаемостью
- 74 289: Англия – Сербия
- 69 020: Италия – Норвегия
- 59 411: Венгрия – Ирландия
- 56 278: Польша – Нидерланды
- 50 717: Ирландия – Португалия
- 49 587: Шотландия – Дания
- 48 000: Австрия – Босния и Герцеговина.
- 46 913: Нидерланды – Литва
- 46 702: Португалия – Армения
- 44 314: Грузия – Испания
- 42 756: Турция – Болгария
- 41 055: Франция – Украина
- 40 120: Германия – Словакия
- 35 493: Дания – беларусь
- 32 154: Уэльс – Северная Македония
- 30 812: Испания – Турция
