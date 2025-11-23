Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
23 ноября 2025, 09:49 | Обновлено 23 ноября 2025, 09:52
Матч Англии стал самым посещаемым в последних турах отбора к ЧМ в Европе

На матче Англия – Сербия присутствовало почти 75 тысяч зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Домашний матч сборной Англии против сербов стал самым посещаемым в европейской квалификации к чемпионату мира (13-18 ноября).

На игре присутствовало 74 289 зрителей.

Вторым по посещаемости стал поединок Италия – Норвегия (69 020), третьим – Венгрия – Ирландия (59 411).

Выездной матч Украины во Франции стал 12-м по количеству болельщиков на трибунах (41055).

Матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе, состоявшиеся 13-18 ноября, с наибольшей посещаемостью

  • 74 289: Англия – Сербия
  • 69 020: Италия – Норвегия
  • 59 411: Венгрия – Ирландия
  • 56 278: Польша – Нидерланды
  • 50 717: Ирландия – Португалия
  • 49 587: Шотландия – Дания
  • 48 000: Австрия – Босния и Герцеговина.
  • 46 913: Нидерланды – Литва
  • 46 702: Португалия – Армения
  • 44 314: Грузия – Испания
  • 42 756: Турция – Болгария
  • 41 055: Франция – Украина
  • 40 120: Германия – Словакия
  • 35 493: Дания – беларусь
  • 32 154: Уэльс – Северная Македония
  • 30 812: Испания – Турция
ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
