Испания22 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 23 ноября 2025, 00:05
Победа Реала Сосьедад, Вильярреал вырвал три очка с Мальоркой
Состоялось два матча Ла Лиги
В субботу, 22 ноября, состоялось два матча чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» отправился в гости к «Осасуне» и добыл победу со счетом 3:1.
«Вильярреал» в концовке матча сумел вырвать победу над «Мальоркой».
Турнирная таблица:
Ла Лига. 13-й тур
Осасуна – Реал Сосьедад – 1:3
Голы: Катена, 42 – Мендез, 53, Гедеш, 59, Барренечеа, 82
Удаление: Аргуибиде, 87
Вильярреал – Мальорка – 2:1
Голы: Херард Морено, 6, Оливасеи, 83 – Саму Коста, 8
