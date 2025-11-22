Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
22 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 23 ноября 2025, 00:05
Победа Реала Сосьедад, Вильярреал вырвал три очка с Мальоркой

Состоялось два матча Ла Лиги

22 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 23 ноября 2025, 00:05
Победа Реала Сосьедад, Вильярреал вырвал три очка с Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Сосьедад

В субботу, 22 ноября, состоялось два матча чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» отправился в гости к «Осасуне» и добыл победу со счетом 3:1.

«Вильярреал» в концовке матча сумел вырвать победу над «Мальоркой».

Турнирная таблица:

Ла Лига. 13-й тур

Осасуна – Реал Сосьедад – 1:3

Голы: Катена, 42 – Мендез, 53, Гедеш, 59, Барренечеа, 82

Удаление: Аргуибиде, 87

Вильярреал – Мальорка – 2:1

Голы: Херард Морено, 6, Оливасеи, 83 – Саму Коста, 8

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
