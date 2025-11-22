В воскресенье, 23 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Вересом».

Поединок примет «Гирнык» в городе Кривой Рог. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Кривбасс» с 20 очками после 12 туров идет на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата Украины. «Верес» за аналогичное количество игр набрал 16 баллов и идет 10-м.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

