Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 23 ноября в 13:00 по Киеву

В воскресенье, 23 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Вересом».

Поединок примет «Гирнык» в городе Кривой Рог. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» с 20 очками после 12 туров идет на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата Украины. «Верес» за аналогичное количество игр набрал 16 баллов и идет 10-м.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.16 для «Кривбасса» и 3.49 для «Вереса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай сборную вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
