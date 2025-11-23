Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Яремчук оформил первое результативное действие сезона за Олимпиакос
Греция
23 ноября 2025, 00:23 | Обновлено 23 ноября 2025, 00:25
ВИДЕО. Яремчук оформил первое результативное действие сезона за Олимпиакос

Украинский нападающий отдал голевую передачу на Мехди Тареми

ВИДЕО. Яремчук оформил первое результативное действие сезона за Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Опытный украинский нападающий Роман Яремчук отметился первой результативной действием в сезоне за греческий «Олимпиакос».

Нападающий на 67-й минуте вышел на замену в матче 11-го тура местного чемпионата против «Атромитоса» и под конец встречи отдал результативную передачу.

Голевой пас Романа довел счет до разгрома – «Олимпиакос» уничтожил соперника со счетом 3:0.

ВИДЕО. Яремчук оформил первое результативное действие сезона за Олимпиакос

Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Мехди Тареми чемпионат Греции по футболу видео голов и обзор Атромитос
Андрей Витренко Источник: Zorya Londonsk
