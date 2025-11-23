ВИДЕО. Яремчук оформил первое результативное действие сезона за Олимпиакос
Украинский нападающий отдал голевую передачу на Мехди Тареми
Опытный украинский нападающий Роман Яремчук отметился первой результативной действием в сезоне за греческий «Олимпиакос».
Нападающий на 67-й минуте вышел на замену в матче 11-го тура местного чемпионата против «Атромитоса» и под конец встречи отдал результативную передачу.
Голевой пас Романа довел счет до разгрома – «Олимпиакос» уничтожил соперника со счетом 3:0.
ВИДЕО. Яремчук оформил первое результативное действие сезона за Олимпиакос
Here’s the Yaremchuk assist tonight— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 22, 2025
Lovely bit of ball carrying and perfect cut back
Good work from Taremi to convert too pic.twitter.com/E6qaUB4AcM
