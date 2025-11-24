ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?
Бывшие футболисты посетили баню
Бывшие игроки «Динамо» нападающий Артем Милевский и хавбек Александр Алиев провели время вместе.
Милевский опубликовал в Instagram совместный снимок с Алиевым: оба посетили баню, где отдыхали, наслаждаясь немецким пивом Warsteiner и тарелкой красных раков.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
