24 ноября 2025, 01:32
ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?

Бывшие футболисты посетили баню

Instagram. Артём Милевский и Александр Алиев

Бывшие игроки «Динамо» нападающий Артем Милевский и хавбек Александр Алиев провели время вместе.

Милевский опубликовал в Instagram совместный снимок с Алиевым: оба посетили баню, где отдыхали, наслаждаясь немецким пивом Warsteiner и тарелкой красных раков.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

Counselor
Головне щоб один одного не розслаблювали... 
Ответить
0
didora
Алкаші розважаються.
Ответить
0
