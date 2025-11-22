Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 20:29 |
296
0
Бразильский карнавал. Бразильцы забили 44 гола Шахтера в сезоне 2025/26
В матче против Оболони 5 разных бразильцев отличились забитыми мячами
22 ноября 2025, 20:29 |
296
0
Пятеро разных бразильцев отличились голами за Шахтер в выездном матче 13-го тура УПЛ против Оболони, закончившегося со счетом 6:0 в пользу горняков.
В этой игре кроме украинца Валерия Бондаря забивали за донецкий клуб Винисиус Тобиас, Лука Мейреллиш, Эгиналду, Изаки Силва и Кауан Элиас.
Всего на счету бразильцев Шахтера стало уже 44 забитых мяча в сезоне 2025/26.
Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (44)
- 9 – Кауан Элиас (5 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 2 – Лига конференций)
- 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 5 – Педриньо (4 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 5 – Лука Мейреллиш (2 – Кубок Украины, 2 – УПЛ, 1 – Лига конференций)
- 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
- 4 – Невертон (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 4 – Эгиналду (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 3 – Изаки (3 – УПЛ)
- 2 – Винисиус Тобиас (2 – УПЛ)
- 1 – Лукас Феррейра (1 – Лига конференций)
- 1 – Педро Энрике (1 – Лига конференций)
- 1 – Марлон Гомес (1 – УПЛ)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 ноября 2025, 19:59 26
Обсуждаются Испания, Германия и даже Молдова
Футбол | 22 ноября 2025, 07:10 14
Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»
Футбол | 22.11.2025, 19:22
Футбол | 22.11.2025, 18:59
Футбол | 22.11.2025, 06:22
Комментарии 0
Популярные новости
22.11.2025, 02:02
20.11.2025, 23:33 8
21.11.2025, 04:15 3
21.11.2025, 04:59 1
20.11.2025, 18:50 17
21.11.2025, 19:01 10
22.11.2025, 08:09 11
21.11.2025, 08:24 5