Бразильский карнавал. Бразильцы забили 44 гола Шахтера в сезоне 2025/26

Пятеро разных бразильцев отличились голами за Шахтер в выездном матче 13-го тура УПЛ против Оболони, закончившегося со счетом 6:0 в пользу горняков.

В этой игре кроме украинца Валерия Бондаря забивали за донецкий клуб Винисиус Тобиас, Лука Мейреллиш, Эгиналду, Изаки Силва и Кауан Элиас.

Всего на счету бразильцев Шахтера стало уже 44 забитых мяча в сезоне 2025/26.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (44)