  4. Бразильский карнавал. Бразильцы забили 44 гола Шахтера в сезоне 2025/26
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 20:29 |
296
0

В матче против Оболони 5 разных бразильцев отличились забитыми мячами

ФК Шахтер

Пятеро разных бразильцев отличились голами за Шахтер в выездном матче 13-го тура УПЛ против Оболони, закончившегося со счетом 6:0 в пользу горняков.

В этой игре кроме украинца Валерия Бондаря забивали за донецкий клуб Винисиус Тобиас, Лука Мейреллиш, Эгиналду, Изаки Силва и Кауан Элиас.

Всего на счету бразильцев Шахтера стало уже 44 забитых мяча в сезоне 2025/26.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (44)

  • 9 – Кауан Элиас (5 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 2 – Лига конференций)
  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Педриньо (4 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 5 – Лука Мейреллиш (2 – Кубок Украины, 2 – УПЛ, 1 – Лига конференций)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 4 – Невертон (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 4 – Эгиналду (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 3 – Изаки (3 – УПЛ)
  • 2 – Винисиус Тобиас (2 – УПЛ)
  • 1 – Лукас Феррейра (1 – Лига конференций)
  • 1 – Педро Энрике (1 – Лига конференций)
  • 1 – Марлон Гомес (1 – УПЛ)
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
