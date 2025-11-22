Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шахтер еще дважды забил в ворота Оболони
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 19:55 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:57
189
0

ВИДЕО. Шахтер еще дважды забил в ворота Оболони

Донецкий гранд не щадит столичную команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает забивать в ворота киевской «Оболони».

Встреча между командами проходит в столице на стадионе «Оболонь Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 80-й минуте пятый гол команды Арды Тура после отличной передачи Бондаренко оформил Изаки, шестой мяч лидера Украинской Премьер-лиги оформил Кауан Элиас. Счет на табло – 6:0.

❗️ ВИДЕО. Шахтер еще дважды забил в ворота Оболони

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Оболонь - Шахтер Кауан Элиас Изаки Силва
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
