Донецкий «Шахтер» продолжает забивать в ворота киевской «Оболони».

Встреча между командами проходит в столице на стадионе «Оболонь Арена».

На 80-й минуте пятый гол команды Арды Тура после отличной передачи Бондаренко оформил Изаки, шестой мяч лидера Украинской Премьер-лиги оформил Кауан Элиас. Счет на табло – 6:0.

❗️ ВИДЕО. Шахтер еще дважды забил в ворота Оболони