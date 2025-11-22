Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 19:55 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:57
ВИДЕО. Шахтер еще дважды забил в ворота Оболони
Донецкий гранд не щадит столичную команду
22 ноября 2025, 19:55 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:57
Донецкий «Шахтер» продолжает забивать в ворота киевской «Оболони».
Встреча между командами проходит в столице на стадионе «Оболонь Арена».
На 80-й минуте пятый гол команды Арды Тура после отличной передачи Бондаренко оформил Изаки, шестой мяч лидера Украинской Премьер-лиги оформил Кауан Элиас. Счет на табло – 6:0.
