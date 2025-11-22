Был тяжелый разговор. Ключевой игрок Динамо объяснил позор от Колоса

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал матч чемпионата Украины против «Колоса», в котором киевляне потерпели поражение со счетом 1:2:

– То, что мы пропустили быстрый мяч – это уже минус. Не могу сказать, что мы недостаточно хорошо настроились на игру. К сожалению, первый тайм завершился со счетом 2:0 не в нашу пользу. Во второй половине встречи начали действовать более остро, в конце забили – 2:1, но, к сожалению, этого было недостаточно.

– Пропущенный в начале встречи мяч сломал ваш план на игру?

– Конечно, он нас немного «разбудил». Но даже когда ты пропускаешь быстрый мяч, в этом нет ничего страшного, такое в футболе бывает – нужно просто продолжать играть дальше и создавать моменты. К сожалению, мы в простых ситуациях принимали неправильные решения и в итоге проиграли.

– Похоже, в первом тайме у «Динамо» было мало моментов и ударов по воротам, что, по вашему мнению, мешало их создавать?

– У нас было 2-3 момента, если бы мы их реализовали, сейчас говорили бы по-другому. У «Колоса» тоже было не так много возможностей в первой половине встречи, но они их использовали.

– Был ли в перерыве тяжелый разговор в раздевалке?

– Да, непростой.

– Это он повлиял на то, что во втором тайме команда начала действовать активнее?

– Конечно, после перерыва нужно было что-то менять, и да, этот разговор, безусловно, повлиял.

– Почему, по вашему мнению, «Динамо» традиционно непросто играть с «Колосом»?

– Не знаю, этот вопрос не ко мне.

– Думали о следующем сопернике в Лиге конференций – кипрской «Омонии»?

– Еще нет. Теперь, когда закончился матч, подумаем.