Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 19:22 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:31
Был тяжелый разговор. Ключевой игрок Динамо объяснил позор от Колоса

Киевляне проиграли матч 1:2

Был тяжелый разговор. Ключевой игрок Динамо объяснил позор от Колоса
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал матч чемпионата Украины против «Колоса», в котором киевляне потерпели поражение со счетом 1:2:

– То, что мы пропустили быстрый мяч – это уже минус. Не могу сказать, что мы недостаточно хорошо настроились на игру. К сожалению, первый тайм завершился со счетом 2:0 не в нашу пользу. Во второй половине встречи начали действовать более остро, в конце забили – 2:1, но, к сожалению, этого было недостаточно.

– Пропущенный в начале встречи мяч сломал ваш план на игру?

– Конечно, он нас немного «разбудил». Но даже когда ты пропускаешь быстрый мяч, в этом нет ничего страшного, такое в футболе бывает – нужно просто продолжать играть дальше и создавать моменты. К сожалению, мы в простых ситуациях принимали неправильные решения и в итоге проиграли.

– Похоже, в первом тайме у «Динамо» было мало моментов и ударов по воротам, что, по вашему мнению, мешало их создавать?

– У нас было 2-3 момента, если бы мы их реализовали, сейчас говорили бы по-другому. У «Колоса» тоже было не так много возможностей в первой половине встречи, но они их использовали.

– Был ли в перерыве тяжелый разговор в раздевалке?

– Да, непростой.

– Это он повлиял на то, что во втором тайме команда начала действовать активнее?

– Конечно, после перерыва нужно было что-то менять, и да, этот разговор, безусловно, повлиял.

– Почему, по вашему мнению, «Динамо» традиционно непросто играть с «Колосом»?

– Не знаю, этот вопрос не ко мне.

– Думали о следующем сопернике в Лиге конференций – кипрской «Омонии»?

– Еще нет. Теперь, когда закончился матч, подумаем.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо Александр Пихаленок
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Перець
Завжди пиздя.ь одне й  те саме, а гри нема 
Ответить
+5
Spaceman
Важка розмова? От сміхота
Ответить
+4
Федор Гончаров
Головне попрацювати над помилками Дуже допомогає
Ответить
0
