Украинский защитник Валерий Бондарь вывел «Шахтер» вперед в игре с «Оболонью».

В поединке 13-го тура Украинской Премьер-лиги киевская и донецкая команды встретились в столице Украины на стадионе «Оболонь Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости, которые подошли к матчу в статусе аутсайдера, держали ворота на замке долго время, пока в компенсированное к первому тайму время счет не открыл Валерий Бондарь, для которого этот мяч стал вторым в сезоне.

❗️ ВИДЕО. Как Бондарь вывел шахтер вперед в игре с Оболонью