Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Бондарь вывел Шахтер вперед в игре с Оболонью
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 19:02 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:24
475
0

ВИДЕО. Как Бондарь вывел Шахтер вперед в игре с Оболонью

Украинский защитник забил в компенсированное к первому тайму время

22 ноября 2025, 19:02 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:24
475
0
ВИДЕО. Как Бондарь вывел Шахтер вперед в игре с Оболонью
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Украинский защитник Валерий Бондарь вывел «Шахтер» вперед в игре с «Оболонью».

В поединке 13-го тура Украинской Премьер-лиги киевская и донецкая команды встретились в столице Украины на стадионе «Оболонь Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости, которые подошли к матчу в статусе аутсайдера, держали ворота на замке долго время, пока в компенсированное к первому тайму время счет не открыл Валерий Бондарь, для которого этот мяч стал вторым в сезоне.

❗️ ВИДЕО. Как Бондарь вывел шахтер вперед в игре с Оболонью

По теме:
Оболонь – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Был тяжелый разговор. Ключевой игрок Динамо объяснил позор от Колоса
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Оболонь - Шахтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 10:30 4
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок турнирных соседей

Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21 ноября 2025, 17:02 3
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров

Владимир Мунтян поздравил сборную Украины с победой над Исландией

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Футбол | 22.11.2025, 06:22
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 07:10
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 22.11.2025, 16:33
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 4
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 4
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем