Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 19:02 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:24
ВИДЕО. Как Бондарь вывел Шахтер вперед в игре с Оболонью
Украинский защитник забил в компенсированное к первому тайму время
Украинский защитник Валерий Бондарь вывел «Шахтер» вперед в игре с «Оболонью».
В поединке 13-го тура Украинской Премьер-лиги киевская и донецкая команды встретились в столице Украины на стадионе «Оболонь Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости, которые подошли к матчу в статусе аутсайдера, держали ворота на замке долго время, пока в компенсированное к первому тайму время счет не открыл Валерий Бондарь, для которого этот мяч стал вторым в сезоне.
