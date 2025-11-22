Милевский отреагировал на поражение Динамо от Колоса
Артем считает, что футболисты киевлян сделали «такой себе подарок» Игорю Суркису
В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.
После поединка на результат матча отреагировал Артем Милевский.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бывший нападающий киевлян в своем Telegram-канале записал короткое видеообращение к подписчикам:
«Кто смотрел «Динамо» сегодня? Очень круто на самом деле, топчик. Есть вопрос. Еще и у Игоря Михайловича день рождения сегодня, подарок такой себе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда не будет играть в Швеции, сообщил Плецан
Суркис не планирует отправлять тренера в отставку