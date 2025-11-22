Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Милевский отреагировал на поражение Динамо от Колоса

Артем считает, что футболисты киевлян сделали «такой себе подарок» Игорю Суркису

Милевский отреагировал на поражение Динамо от Колоса
Артем Милевский

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

После поединка на результат матча отреагировал Артем Милевский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бывший нападающий киевлян в своем Telegram-канале записал короткое видеообращение к подписчикам:

«Кто смотрел «Динамо» сегодня? Очень круто на самом деле, топчик. Есть вопрос. Еще и у Игоря Михайловича день рождения сегодня, подарок такой себе».

