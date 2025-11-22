Милевский отреагировал на поражение Динамо от Колоса

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

После поединка на результат матча отреагировал Артем Милевский.

Бывший нападающий киевлян в своем Telegram-канале записал короткое видеообращение к подписчикам:

«Кто смотрел «Динамо» сегодня? Очень круто на самом деле, топчик. Есть вопрос. Еще и у Игоря Михайловича день рождения сегодня, подарок такой себе».