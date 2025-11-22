Экс-игрок Украины назвал игроков, которые усилят команду в матче со Швецией

Бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в полуфинале плей-офф ЧМ-2026 со шведами, который пройдет в марте следующего года.

«Пока все идет по плану. Как и предполагалось, украинская сборная финишировала второй в своей группе и теперь продолжит борьбу за путевку на ЧМ в плей-офф. Все же, надо быть реалистом: опередить французов было нереально.

Я в курсе, что в Швеции довольны жеребьевкой. Считают, что их сборная сильнее, а провал в текущем отборе объясняют проблемами их «звезд»: Исака, Дьокереша, Кулушевски. Что ж, это их право, но мы также с нетерпением ждем возвращения в строй своих лидеров: Зинченко, Судакова, Довбика. Вот почему я настроен оптимистично и верю, что в марте наши ребята добьются нужного результата, а шапкозакидательное настроение скандинавов только послужит дополнительным стимулом прыгнуть выше головы. Тем более, что нынешнее поколение игроков украинской сборной в 2021 году уже побеждало шведов в 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго. Кстати, забивали тогда Зинченко и Довбик. Вот почему психологическое преимущество будет на стороне украинцев.

Сейчас важно не ошибиться со страной, где мы будем принимать шведов и где в случае победы встретимся с победителем пары Польша – Албания. Нужно учесть каждую мелочь, чтобы избежать трудностей с логистикой и восстановлением. Готовность должна быть максимальной».

