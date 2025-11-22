Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 17:49 | Обновлено 22 ноября 2025, 18:07
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
Неудача в игре с Колосом
Динамо в матче чемпионата Украины уступило Колосу со счетом 1:2. Интересно, что 22 ноября у президента клуба Игоря Суркиса день рождения.
Перед игрой футболисты говорили, что хотят сделать Суркису «очень приятно», однако на поле это не продемонстрировали и проиграли третий матч кряду в УПЛ (ЛНЗ, Шахтер, Колос).
В таблице киевляне отстают от Шахтера на 7 очков с матчем в запасе у команды Арды Турана.
Лидеры Динамо Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко пропустили матч.
