Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 17:49 | Обновлено 22 ноября 2025, 18:07
2740
14

ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ

Неудача в игре с Колосом

22 ноября 2025, 17:49 | Обновлено 22 ноября 2025, 18:07
2740
14 Comments
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
ФК Колос

Динамо в матче чемпионата Украины уступило Колосу со счетом 1:2. Интересно, что 22 ноября у президента клуба Игоря Суркиса день рождения.

Перед игрой футболисты говорили, что хотят сделать Суркису «очень приятно», однако на поле это не продемонстрировали и проиграли третий матч кряду в УПЛ (ЛНЗ, Шахтер, Колос).

В таблице киевляне отстают от Шахтера на 7 очков с матчем в запасе у команды Арды Турана.

Лидеры Динамо Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко пропустили матч.

По теме:
Хавбек Динамо:«Не знаю, что с нами происходит. Проигрываем»
Костышин рассказал, за счет чего Колос шокировал Динамо
Что происходит с Динамо? Шахтер может сделать +10 в таблице
Динамо Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо фото Украинская Премьер-лига Игорь Суркис
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Футбол | 22 ноября 2025, 06:22 2
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»

Защитник выразил свою гражданскую позицию

Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 16:00 16
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перерыв на сборные или поможет, или выбьет с колеи

Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 22.11.2025, 16:33
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Футбол | 21.11.2025, 19:59
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юрий Щербань
В нормальному клубі , цього тренера фізрука вже б вигнали давно, ні І.М Суркіс думає , що в Сашо проснуться тренерські ідеї і команда заграє, ганьба дно пробито вода тече , йому самому не гидко 
Ответить
+6
Павло
Суркіс отримав подарунок, на який заслуговує. Команда вже давно перетворилась на хз що, в єврокубках програємо всім підряд, а він каже "ніякої кризи немає..." 
Ну то й маєш отаке от "вітаннячко" 
Ответить
+3
Richard Lewis
З днем народження "разве-я-плохой бизнесмена"!
Ответить
+3
Ivan Dimov
Давай рекордную серию 
Ответить
+2
u6464u
мабуть в команді немає колектива , тому і не привітали, а там хто його знає , Бурбас розкаже може , решта тільки оди співать уміє.
Ответить
+1
Никита Ульянов
Суркис с Днём Рождения ахахаха
Ответить
+1
Денис Брегін
хороша гра двох міцних середняків УПЛ вийшла. команди без особливих претензій на щось але й без загрози вильоту. хоча Ковалівка ще й побореться за лігу конференцій.
Ответить
+1
kadaad .
Пока у руля тупое создание, которое постоянно тасует состав и не понимает кого нужно выпускать в основе Динамо и дальше будет катиться на дно, ну и флаг в руки идиотам суркам!
Ответить
+1
Singularis
Если ещё 2 проиграть, то будет 555! в таблице
Ответить
0
Ivan Dimov
Давай рекордную серию 
Ответить
0
MrStepanovM .
яка ж ганьба! ми живемо з ім'ям команди в серці, а суркісня його паплюжить! Ну побавився СаШо тренерством, ну може вже досить?!
Ответить
0
Андрій Заліщук
Злив СаШо продовжується, бо по-іншому це не назвеш, коли таке востаннє було, щоб Динамо 3 матчі поспіль програло, хтось пам'ятає?
Ответить
0
valerafan1
Такої ганьби напевно не було за всю історію Динамо.  Але самостійно Шовковський не піде, не те виховання.  Пане Суркісу, а п"янички праві, може варто до них прислухатися.
Ответить
-1
axylinam
Так рано Динамо из чемпионской гонки ещё не выбывало
Ответить
-1
Популярные новости
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 10
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем