ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ

Динамо в матче чемпионата Украины уступило Колосу со счетом 1:2. Интересно, что 22 ноября у президента клуба Игоря Суркиса день рождения.

Перед игрой футболисты говорили, что хотят сделать Суркису «очень приятно», однако на поле это не продемонстрировали и проиграли третий матч кряду в УПЛ (ЛНЗ, Шахтер, Колос).

В таблице киевляне отстают от Шахтера на 7 очков с матчем в запасе у команды Арды Турана.

Лидеры Динамо Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко пропустили матч.