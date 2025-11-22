Легенда Динамо объяснил Суркису, кто должен тренировать клуб

Легенда «Динамо» Максим Шацких высказался о будущем Александра Шовковского в клубе.

«Сейчас нет смысла принимать кардинальные решения. Если бы не было игры, и команда играла беззубо, то это другое дело, но этого нет. Ребята выходят, стараются, но где-то фарт не на их стороне, плюс тяжелая логистика, восстановление после еврокубков как такового нет.

Приехали, даже потренироваться нормально не успели, а уже следующая игра. Усталость накапливается», – сказал Максим Шацких.

