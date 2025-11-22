Защитник ЛНЗ рассказал, за счет чего переиграли Полтаву

Программа 13 тура УПЛ открывалась поединком между «Полтавой» и ЛНЗ, в котором верх взяли гости – 2:0.

Защитник ЛНЗ Олег Горин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло черкасчанам завоевать в Кропивницком три очка.

«Прежде всего важно, что мы серьезно настроились на поединок с аутсайдером. Во время ноябрьской паузы в чемпионате у нас было достаточно времени не только для поддержания должной спортивной формы, но и для изучения сильных и слабых сторон «горожан».

Я не могу сказать, что это был один из наших лучших матчей, но главное, что мы пытались выполнить тренерскую установку и доминировали в Кропивницком. Меня как защитника не может не радовать, что во втором матче подряд удается сохранить свои ворота нетронутыми. Более того, позаботились, чтобы до угрожающих ситуаций дело не доходило. Одержанная в гостях победа помогла нам закрепиться в главной группе», – сказал Олег.

Пока в активе подопечных Виталия Пономарева 26 очков и они на втором месте в УПЛ.