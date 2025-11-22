Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник ЛНЗ рассказал, за счет чего переиграли Полтаву
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 09:29 |
116
0

Защитник ЛНЗ рассказал, за счет чего переиграли Полтаву

Черкасчане закрепились в главной группе

22 ноября 2025, 09:29 |
116
0
Защитник ЛНЗ рассказал, за счет чего переиграли Полтаву
ФК ЛНЗ. Олег Горин

Программа 13 тура УПЛ открывалась поединком между «Полтавой» и ЛНЗ, в котором верх взяли гости – 2:0.

Защитник ЛНЗ Олег Горин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло черкасчанам завоевать в Кропивницком три очка.

«Прежде всего важно, что мы серьезно настроились на поединок с аутсайдером. Во время ноябрьской паузы в чемпионате у нас было достаточно времени не только для поддержания должной спортивной формы, но и для изучения сильных и слабых сторон «горожан».

Я не могу сказать, что это был один из наших лучших матчей, но главное, что мы пытались выполнить тренерскую установку и доминировали в Кропивницком. Меня как защитника не может не радовать, что во втором матче подряд удается сохранить свои ворота нетронутыми. Более того, позаботились, чтобы до угрожающих ситуаций дело не доходило. Одержанная в гостях победа помогла нам закрепиться в главной группе», – сказал Олег.

Пока в активе подопечных Виталия Пономарева 26 очков и они на втором месте в УПЛ.

По теме:
Григорчук удивил прогнозом на матч Колос – Динамо: «Уже не сенсация»
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Оболонь – Шахтер
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Проспер Оба Полтава - ЛНЗ инсайд Олег Горин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Футбол | 21 ноября 2025, 15:03 4
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026

Коуч «сине-желтых» считает, что шансы команд примерно равны

ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
Футбол | 22 ноября 2025, 07:24 5
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Андрей Шевченко напомнил о ценностях свободы и единства

Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22.11.2025, 08:09
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 22.11.2025, 09:09
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
21.11.2025, 17:33 6
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем