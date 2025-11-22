Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фанатку с Эквадора уволили за видео с Лионелем Месси
Другие новости
22 ноября 2025, 03:05 |
145
0

ФОТО. Фанатку с Эквадора уволили за видео с Лионелем Месси

Роботодатель наверняка является фаном Криштиану Роналду

22 ноября 2025, 03:05 |
145
0
ФОТО. Фанатку с Эквадора уволили за видео с Лионелем Месси
X. Лионель Месси и фанатка

В соцсетях распространяется резонансная история из Эквадора: местную женщину уволили с работы после того, как она записала короткое видео с Лионелем Месси.

По данным международных футбольных медиа, женщина случайно встретила Месси и решила снять небольшое приветствие для своего близкого друга –давнего фаната аргентинца.

Однако этот жест доброты обернулся для нее потерей работы: работодатель заявил, что она «не должна была снимать это видео», и расторг с ней контракт.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В Instagram женщина опубликовала эмоциональное сообщение: «Я осуществила мечту своего друга – Месси передал ему привет. К сожалению, это видео стоило мне работы. Но я верю: у Бога свое время, и впереди меня ждет что-то лучшее».

После публикации история стала вирусной: тысячи пользователей по всему миру – от Латинской Америки до Европы – высказывают ей слова поддержки.

Многие болельщики называют ситуацию «несправедливой» и считают, что увольнение за видео с Месси – это абсурд.

Футбольное сообщество продолжает следить за развитием истории и призывает помочь женщине найти новое место работы – ведь «человек, сделавший добро, не должен страдать за это».

По теме:
ФОТО. Дарья Билодид – в эффектной фотосессии для Vogue. Красота
ФОТО. Украинская журналистка впечатлила новой фотосессией в Париже
ВИДЕО. Видео при участии Мбаппе стало вирусным. Более 1,1 млн просмотров
фото Лионель Месси lifestyle Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21 ноября 2025, 08:24 4
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко

Украинец в третий раз может провести бой против Фьюри

Сабо оценил то, что Украина может сыграть с поляками в финале отбора
Футбол | 22 ноября 2025, 01:32 0
Сабо оценил то, что Украина может сыграть с поляками в финале отбора
Сабо оценил то, что Украина может сыграть с поляками в финале отбора

Йожеф Сабо считает Польшу технической командой

Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 21.11.2025, 04:01
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Футбол | 21.11.2025, 19:59
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Футбол | 21.11.2025, 15:03
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 7
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
20.11.2025, 05:05 1
Другие виды
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 321
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем