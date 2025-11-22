ФОТО. Фанатку с Эквадора уволили за видео с Лионелем Месси
Роботодатель наверняка является фаном Криштиану Роналду
В соцсетях распространяется резонансная история из Эквадора: местную женщину уволили с работы после того, как она записала короткое видео с Лионелем Месси.
По данным международных футбольных медиа, женщина случайно встретила Месси и решила снять небольшое приветствие для своего близкого друга –давнего фаната аргентинца.
Однако этот жест доброты обернулся для нее потерей работы: работодатель заявил, что она «не должна была снимать это видео», и расторг с ней контракт.
В Instagram женщина опубликовала эмоциональное сообщение: «Я осуществила мечту своего друга – Месси передал ему привет. К сожалению, это видео стоило мне работы. Но я верю: у Бога свое время, и впереди меня ждет что-то лучшее».
После публикации история стала вирусной: тысячи пользователей по всему миру – от Латинской Америки до Европы – высказывают ей слова поддержки.
Многие болельщики называют ситуацию «несправедливой» и считают, что увольнение за видео с Месси – это абсурд.
Футбольное сообщество продолжает следить за развитием истории и призывает помочь женщине найти новое место работы – ведь «человек, сделавший добро, не должен страдать за это».
