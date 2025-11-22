ВИДЕО. Видео при участии Мбаппе стало вирусным. Более 1,1 млн просмотров
Килиан Мбаппе угодил в забавную ситуацию
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе попал в комическую ситуацию во время встречи с детьми, и видео мгновенно стало вирусным в соцсетях.
Во время общения француз спросил девочку: «За какими командами ты следишь?».
Она уверенно ответила: «Я смотрю Францию, «Барселону», «ПСЖ».
Удивленный Мбаппе переспросил: «Барселону»? Почему?».
И услышал совсем не то, чего ожидал: «Потому что там Месси!».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Футболист «Реала» не удержался от улыбки и спокойно пояснил: «Но его там больше нет. Лучше смотри «Реал»», – с лёгкой ноткой шутливой серьезности.
Реакция Мбаппе – смесь легкой растерянности и юмора – сразу стала мемом в фанатских сообществах. Пользователи X шутят, что «даже детям сложно объяснить, что Месси уже не в «Барсе», а сам Мбаппе «почувствовал, каково это – жить в тени легенды».
Видео собрало более миллиона просмотров и стало одним из самых обсуждаемых футбольных моментов недели.
🚨🗣️Kylian Mbappe : “What teams do you watch?”— Kwesi (@KwesiFCB) November 20, 2025
🚨🗣️Kid: “I watch France, Barcelona, Paris”
🚨🗣️Kylian: “Barcelona? Why?”
🚨🗣️Kid: “Because of Messi”
🚨🗣️Kylian: “But he’s not there anymore.
better watch Real”
pic.twitter.com/5jO2diuPAe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стефан Петтерссон сообщил УАФ о возможности проведения поединка в Швеции
Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026