22 ноября 2025, 02:49
ВИДЕО. Видео при участии Мбаппе стало вирусным. Более 1,1 млн просмотров

Килиан Мбаппе угодил в забавную ситуацию

ВИДЕО. Видео при участии Мбаппе стало вирусным. Более 1,1 млн просмотров
X. Килиан Мбаппе

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе попал в комическую ситуацию во время встречи с детьми, и видео мгновенно стало вирусным в соцсетях.

Во время общения француз спросил девочку: «За какими командами ты следишь?».

Она уверенно ответила: «Я смотрю Францию, «Барселону», «ПСЖ».

Удивленный Мбаппе переспросил: «Барселону»? Почему?».

И услышал совсем не то, чего ожидал: «Потому что там Месси!».

Футболист «Реала» не удержался от улыбки и спокойно пояснил: «Но его там больше нет. Лучше смотри «Реал»», – с лёгкой ноткой шутливой серьезности.

Реакция Мбаппе – смесь легкой растерянности и юмора – сразу стала мемом в фанатских сообществах. Пользователи X шутят, что «даже детям сложно объяснить, что Месси уже не в «Барсе», а сам Мбаппе «почувствовал, каково это – жить в тени легенды».

Видео собрало более миллиона просмотров и стало одним из самых обсуждаемых футбольных моментов недели.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
