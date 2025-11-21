22 ноября 2025 года в 18:00 по киевскому времени состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и донецким «Шахтером».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За день до поединка «горняки» провели заключительную тренировку перед игрой, фотографиями с которой в социальных сетях поделилась клубная пресс-служба.

ФОТО. Шахтер провел последнюю тренировку перед игрой с Оболонью