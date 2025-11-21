Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел последнюю тренировку перед игрой с Оболонью
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 18:38 |
114
0

ФОТО. Шахтер провел последнюю тренировку перед игрой с Оболонью

Матч 13-го тура УПЛ состоится 22 ноября в 18:00 по киевскому времени

21 ноября 2025, 18:38 |
114
0
ФОТО. Шахтер провел последнюю тренировку перед игрой с Оболонью
ФК Шахтер

22 ноября 2025 года в 18:00 по киевскому времени состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и донецким «Шахтером».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За день до поединка «горняки» провели заключительную тренировку перед игрой, фотографиями с которой в социальных сетях поделилась клубная пресс-служба.

ФОТО. Шахтер провел последнюю тренировку перед игрой с Оболонью

По теме:
Проспер ОБА: «Я пообещал некоторым, что забью 3 гола в ворота СК Полтава»
ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб получил наказание после матча с Шахтером
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
фото тренировка чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Футбол | 21 ноября 2025, 15:15 33
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»

Наставник сборной Украины прокомментировал выбор места проведения матчей квалификации ЧМ-2026

Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Другие виды | 21 ноября 2025, 04:15 3
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»

Все силы спортсменка тратит только на турнирах

Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор
Футбол | 21.11.2025, 18:12
Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор
Полтава – ЛНЗ – 0:2. Дубль Оба. Видео голов и обзор
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Футбол | 20.11.2025, 20:40
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Футбол | 21.11.2025, 09:40
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 4
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 1
Бокс
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем