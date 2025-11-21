Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Топ-игрок сборной Швеции должен восстановиться к матчу с Украиной
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 19:59 | Обновлено 21 ноября 2025, 20:30
Поттер ждет Кулушевски

Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер ожидает, что атакующий хавбек Тоттенхэма Деян Кулушевски восстановится после тяжелой травмы колена и наберет форму перед мартовским матчем плей-офф отбора ЧМ-2026 против сборной Украины.

«Деян еще не играл в сезоне, но продолжает восстанавливаться. Возможно, он вернется на поле в конце декабря или уже в январе. Я надеюсь, что до матча с Украиной он как раз выйдет на свой оптимальный уровень, потому что будет очень много футбольных матчей».

«Конечно, мы очень ждем его возвращения», – сказал Поттер.

Кулушевски провел за сборную Швеции 45 матчей и забил 5 голов.

Деян Кулушевски сборная Швеции по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Грэм Поттер
Иван Зинченко Источник: Goal.com
Комментарии 3
