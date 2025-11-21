Топ-игрок сборной Швеции должен восстановиться к матчу с Украиной

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер ожидает, что атакующий хавбек Тоттенхэма Деян Кулушевски восстановится после тяжелой травмы колена и наберет форму перед мартовским матчем плей-офф отбора ЧМ-2026 против сборной Украины.

«Деян еще не играл в сезоне, но продолжает восстанавливаться. Возможно, он вернется на поле в конце декабря или уже в январе. Я надеюсь, что до матча с Украиной он как раз выйдет на свой оптимальный уровень, потому что будет очень много футбольных матчей».

«Конечно, мы очень ждем его возвращения», – сказал Поттер.

Кулушевски провел за сборную Швеции 45 матчей и забил 5 голов.