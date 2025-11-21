Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «С ума можно сойти». Шацких посоветовал Суркису, что делать с Шовковским
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 22:02 |
285
1

«С ума можно сойти». Шацких посоветовал Суркису, что делать с Шовковским

Максим считает, что тренер не заслужил такой критики и должен продолжать работать

21 ноября 2025, 22:02 |
285
1 Comments
«С ума можно сойти». Шацких посоветовал Суркису, что делать с Шовковским
ФК Динамо. Максим Шацких

Бывший футболист «Динамо» Максим Шацких считает, что Александр Шовковский должен продолжать работу в киевском клубе.

«Резкая критика Шовковского? Возможно, такие комментарии оставляют те, кто его никогда не любил или что-то еще. Все будут писать и хорошее, и плохое. Если обращать на все внимание, то с ума сойти можно. Я считаю, Шовковский должен продолжать работать. Думаю, до зимы он точно останется, а потом уже руководство будет принимать решение», – сказал Шацких.

Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.

По теме:
ФОТО. Бескоровайный вернулся к тренировкам в общей группе Полесья
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно пользоваться тем, что в ЛНЗ есть такой игрок»
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев Максим Шацких Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Футбол | 21 ноября 2025, 12:23 5
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»

Бывший игрок сборной Польши – о матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026

В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
Футбол | 21 ноября 2025, 17:30 18
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава

Команда Пономарева может обыгрывать не только флагманов нашего футбола

Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21.11.2025, 08:24
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Почему Paramount купил права на Лигу чемпионов: революционная сделка
Футбол | 21.11.2025, 21:10
Почему Paramount купил права на Лигу чемпионов: революционная сделка
Почему Paramount купил права на Лигу чемпионов: революционная сделка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
и автор тот же козел, который писал, что Шацких предложил себя на место Шовковского.
даже у проституток больше стыда
Ответить
0
Популярные новости
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 12
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
20.11.2025, 05:05 1
Другие виды
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем