«С ума можно сойти». Шацких посоветовал Суркису, что делать с Шовковским
Максим считает, что тренер не заслужил такой критики и должен продолжать работать
Бывший футболист «Динамо» Максим Шацких считает, что Александр Шовковский должен продолжать работу в киевском клубе.
«Резкая критика Шовковского? Возможно, такие комментарии оставляют те, кто его никогда не любил или что-то еще. Все будут писать и хорошее, и плохое. Если обращать на все внимание, то с ума сойти можно. Я считаю, Шовковский должен продолжать работать. Думаю, до зимы он точно останется, а потом уже руководство будет принимать решение», – сказал Шацких.
Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.
