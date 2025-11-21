«С ума можно сойти». Шацких посоветовал Суркису, что делать с Шовковским

Бывший футболист «Динамо» Максим Шацких считает, что Александр Шовковский должен продолжать работу в киевском клубе.

«Резкая критика Шовковского? Возможно, такие комментарии оставляют те, кто его никогда не любил или что-то еще. Все будут писать и хорошее, и плохое. Если обращать на все внимание, то с ума сойти можно. Я считаю, Шовковский должен продолжать работать. Думаю, до зимы он точно останется, а потом уже руководство будет принимать решение», – сказал Шацких.

