Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 14:09 |
Хорват отреагировал на решение Фернандиньо завершить карьеру

ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Легендарный капитан донецкого Шахтера Дарио Срна отреагировал на решение бывшей звезды «горняков» Фернандиньо объявить о завершении профессиональной карьеры.

«Великий. Спасибо за все», – написал Срна.

В составе Шахтера Фернандиньо выиграл шесть титулов чемпиона Украины, по четыре Кубка и Суперкубка страны и стал победителем Кубка УЕФА. Также полузащитник выступал за Атлетико Паранаэнсе, Манчестер Сити и сборную Бразилии.

Дарио Срна Фернандиньо Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
