Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Хорват отреагировал на решение Фернандиньо завершить карьеру
Легендарный капитан донецкого Шахтера Дарио Срна отреагировал на решение бывшей звезды «горняков» Фернандиньо объявить о завершении профессиональной карьеры.
«Великий. Спасибо за все», – написал Срна.
В составе Шахтера Фернандиньо выиграл шесть титулов чемпиона Украины, по четыре Кубка и Суперкубка страны и стал победителем Кубка УЕФА. Также полузащитник выступал за Атлетико Паранаэнсе, Манчестер Сити и сборную Бразилии.
