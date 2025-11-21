Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левандовски оценил жеребьевку плей-офф квалификации на ЧМ
Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2025, 11:45 | Обновлено 21 ноября 2025, 12:34
Сейчас трудно сказать, кто будет фаворитом

ФК Радомяк

Бывший игрок сборной Польши и «Шахтера» Мариуш Левандовски поделился ожиданиями от матча сборных Украины и Швеции в полуфинале квалификации на ЧМ-2026, базовой датой которого является 26 марта.

«Если бы эти сборные играли между собой сегодня, я бы сказал, что Украина фаворит на 100 процентов, но играть придется только через четыре месяца, поэтому очень трудно сейчас сказать, какой будет Швеция весной.

Отбор на чемпионат мира они провалили, не выиграв ни одного матча в группе… Хуже некуда, но… украинцам не стоит смотреть на предыдущие результаты шведов. Не нужно расслабляться и недооценивать соперника, потому что в новом году они могут устранить проблемы в своей игре, скажем так».

Шведские эксперты Олаф Лунд и Йонас Эрикссон прокомментировали будущую встречу со сборной Украины.

Польша потеряет Левандовски, если не пройдет Албанию, Украину или Швецию
Наставник Швеции: «Есть небольшой минус для Украины. Но эмоций будет много»
«Сваток ждет Дьекереша и Исака». Реакция фанов на жребий для Украины
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
