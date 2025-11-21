Конкурент Цыганкова получил ужасную травму на тренировке Жироны
Кристиан Португес порвал переднюю крестообразную связку левого колена
Вингер испанской «Жироны» Кристиан Португес получил травму на тренировке команды в среду, 19 ноября. Об этом сообщил твиттер каталонского клуба.
Во время занятий 33-лений футболист порвал переднюю крестообразную связку левого колена и был вынужден досрочно покинуть поле. В четверг, 20 ноября, испанца навестил врач Рамон Кугат, чтобы оценить состояние Кристиана.
Уже в пятницу футболист перенесет операцию – по предварительным данным, Португес в нынешнем сезоне не сможет вернуться в строй и пропустит, как минимум шесть месяцев.
«Жирона оказывает Порту всю свою поддержку в это сложное время и желает ему скорейшего и успешного выздоровления», – сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Кристиан провел 11 матчей, в которых записал на свой счет один ассист. Испанец в последнее время проигрывал конкуренцию вингерам, в том числе и игроку сборной Украины Виктору Цыганкову.
🏥 COMUNICAT MÈDIC | Cristian Portugués pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. La lesió es va produir durant l’entrenament de dimecres.— Girona FC (@GironaFC) November 20, 2025
El doctor Ramon Cugat ha visitat aquesta tarda el jugador, que serà intervingut quirúrgicament demà.
El… pic.twitter.com/qEloitSbF7
