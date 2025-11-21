Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конкурент Цыганкова получил ужасную травму на тренировке Жироны
Испания
21 ноября 2025, 11:27 |
Конкурент Цыганкова получил ужасную травму на тренировке Жироны

Кристиан Португес порвал переднюю крестообразную связку левого колена

Конкурент Цыганкова получил ужасную травму на тренировке Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Португес

Вингер испанской «Жироны» Кристиан Португес получил травму на тренировке команды в среду, 19 ноября. Об этом сообщил твиттер каталонского клуба.

Во время занятий 33-лений футболист порвал переднюю крестообразную связку левого колена и был вынужден досрочно покинуть поле. В четверг, 20 ноября, испанца навестил врач Рамон Кугат, чтобы оценить состояние Кристиана.

Уже в пятницу футболист перенесет операцию – по предварительным данным, Португес в нынешнем сезоне не сможет вернуться в строй и пропустит, как минимум шесть месяцев.

«Жирона оказывает Порту всю свою поддержку в это сложное время и желает ему скорейшего и успешного выздоровления», – сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Кристиан провел 11 матчей, в которых записал на свой счет один ассист. Испанец в последнее время проигрывал конкуренцию вингерам, в том числе и игроку сборной Украины Виктору Цыганкову.

По теме:
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Валенсия – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26
Кристиан Португес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков травма операция
Николай Тытюк Источник: ФК Жирона
