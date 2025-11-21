Бавария хочет сохранить звезду сборной Германии, уменьшив зарплату
Серж Гнабри планирует остаться в расположении мюнхенцев
Руководство Баварии планирует сохранить в составе мюнхенской команды вингера национальной сборной Германии Сержа Гнабри. Об этом пишет Sky Sport Germany.
По информации СМИ, немецкий клуб хочет продлить соглашение с 30-летним футболистом, который также готов остаться. Сообщается, что рассматривается вариант с уменьшением зарплаты для немца.
Летом 2017 года Бавария заплатила Вердеру за него 10 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 15 матчах на клубном уровне.
