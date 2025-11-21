Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария хочет сохранить звезду сборной Германии, уменьшив зарплату
Германия
21 ноября 2025, 10:59 |
Бавария хочет сохранить звезду сборной Германии, уменьшив зарплату

Серж Гнабри планирует остаться в расположении мюнхенцев

21 ноября 2025, 10:59 |
Бавария хочет сохранить звезду сборной Германии, уменьшив зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Руководство Баварии планирует сохранить в составе мюнхенской команды вингера национальной сборной Германии Сержа Гнабри. Об этом пишет Sky Sport Germany.

По информации СМИ, немецкий клуб хочет продлить соглашение с 30-летним футболистом, который также готов остаться. Сообщается, что рассматривается вариант с уменьшением зарплаты для немца.

Летом 2017 года Бавария заплатила Вердеру за него 10 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 15 матчах на клубном уровне.

Серж Гнабри продление контракта Бавария Бундеслига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
