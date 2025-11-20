Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком

Мюнхенцы планируют сохранить Дайо Упамекано, которым интересуется ПСЖ

Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Дайо Упамекано

Руководство мюнхенской Баварии планирует продлить контракт с французским защитником Дайо Упамекано. Об этом пишет Bayern & Germany.

По информации источника, команда Венсана Компани ускорит переговоры с 27-летним французом, который теперь чувствует себя комфортно и может представить подписание нового соглашения с мюнхенцами.

Действующий контракт Дайо рассчитан до 30 июня 2026-го и сторонам нужно договориться о заработной платной и бонус за подписание. Время оказывает давление на «Баварию», ведь с января защитник сможет вести переговоры с другими клубами. Французом активно интересуется ПСЖ.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
