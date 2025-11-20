Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком
Мюнхенцы планируют сохранить Дайо Упамекано, которым интересуется ПСЖ
Руководство мюнхенской Баварии планирует продлить контракт с французским защитником Дайо Упамекано. Об этом пишет Bayern & Germany.
По информации источника, команда Венсана Компани ускорит переговоры с 27-летним французом, который теперь чувствует себя комфортно и может представить подписание нового соглашения с мюнхенцами.
Действующий контракт Дайо рассчитан до 30 июня 2026-го и сторонам нужно договориться о заработной платной и бонус за подписание. Время оказывает давление на «Баварию», ведь с января защитник сможет вести переговоры с другими клубами. Французом активно интересуется ПСЖ.
Bayern will further speed up the negotiations with Dayot Upamecano. The club's bosses are cautiously optimistic that an agreement will be reached. After he had doubts in the past few years, Upamecano now feels comfortable at Bayern and can imagine extending his contract - but… pic.twitter.com/nOgUwofunT— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2025
