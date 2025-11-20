Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком

Руководство мюнхенской Баварии планирует продлить контракт с французским защитником Дайо Упамекано. Об этом пишет Bayern & Germany.

По информации источника, команда Венсана Компани ускорит переговоры с 27-летним французом, который теперь чувствует себя комфортно и может представить подписание нового соглашения с мюнхенцами.

Действующий контракт Дайо рассчитан до 30 июня 2026-го и сторонам нужно договориться о заработной платной и бонус за подписание. Время оказывает давление на «Баварию», ведь с января защитник сможет вести переговоры с другими клубами. Французом активно интересуется ПСЖ.

