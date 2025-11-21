Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – ЛНЗ

В пятницу, 21 ноября, СК Полтава сыграет против черкасского ЛНЗ. Команды встретятся в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч пройдет в Кропивницком. Стартовый свисток на местном стадионе «Зирка» прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 12 сыгранных матчей. СК Полтава находится на дне турнирной таблицы с 6 пунктами.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.