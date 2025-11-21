Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 10:37 |
52
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – ЛНЗ

Команды сыграют матч 13 тура УПЛ

21 ноября 2025, 10:37 |
52
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – ЛНЗ
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 21 ноября, СК Полтава сыграет против черкасского ЛНЗ. Команды встретятся в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч пройдет в Кропивницком. Стартовый свисток на местном стадионе «Зирка» прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 12 сыгранных матчей. СК Полтава находится на дне турнирной таблицы с 6 пунктами.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

По теме:
Бавария хочет сохранить звезду сборной Германии, уменьшив зарплату
Полтава – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Защитник Буковины: «Начать новую серию, конечно, хочется»
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы где смотреть
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 16:15 6
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины

Авторитетный наставник считает, что «сине-желтым» попал самый сложный оппонент из всех возможных

Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20 ноября 2025, 14:42 313
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ

В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте

Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 18:50
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 21.11.2025, 04:01
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины
Футбол | 21.11.2025, 10:57
«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины
«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 9
Футбол
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем