Шахтер предлагал должность главного тренера бывшему помощнику Де Дзерби

Помощник Роберто Де Дзерби в «Шахтере» Паоло Бьянко рассказал, что «горняки» предлагали ему возглавить команду осенью 2023 года:

«В моей памяти остается ощущение тревоги, когда я сел на поезд, чтобы добраться до Львова. Я не хотел покидать ту землю. И я вернусь туда, возможно, не чтобы тренировать, но должен вернуться, чтобы завершить один этап своей жизни. Когда я был в «Модене», мне звонили и предлагали возглавить «Шахтер» в роли главного тренера, предложение поступило за несколько дней до матча Лиги чемпионов против «Барселоны». Я отказался, поскольку дал слово «Модене».