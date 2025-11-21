Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 07:51
Шахтер предлагал должность главного тренера бывшему помощнику Де Дзерби

Паоло Бьянко мог возглавить «горняков»

Шахтер предлагал должность главного тренера бывшему помощнику Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Помощник Роберто Де Дзерби в «Шахтере» Паоло Бьянко рассказал, что «горняки» предлагали ему возглавить команду осенью 2023 года:

«В моей памяти остается ощущение тревоги, когда я сел на поезд, чтобы добраться до Львова. Я не хотел покидать ту землю. И я вернусь туда, возможно, не чтобы тренировать, но должен вернуться, чтобы завершить один этап своей жизни. Когда я был в «Модене», мне звонили и предлагали возглавить «Шахтер» в роли главного тренера, предложение поступило за несколько дней до матча Лиги чемпионов против «Барселоны». Я отказался, поскольку дал слово «Модене».

Бьянко работал в «Шахтере» в сезоне 2021/22 и выполнял роль специалиста по развитию техники в тренерском штабе Роберто Де Дзерби. Сейчас Паоло тренирует «Монцу», которая возглавляет турнирную таблицу Серии Б.

Паоло Бьянко Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Монца Роберто Де Дзерби
Иван Чирко Источник: La Gazzetta dello Sport
