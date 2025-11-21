Шахтер предлагал должность главного тренера бывшему помощнику Де Дзерби
Паоло Бьянко мог возглавить «горняков»
Помощник Роберто Де Дзерби в «Шахтере» Паоло Бьянко рассказал, что «горняки» предлагали ему возглавить команду осенью 2023 года:
«В моей памяти остается ощущение тревоги, когда я сел на поезд, чтобы добраться до Львова. Я не хотел покидать ту землю. И я вернусь туда, возможно, не чтобы тренировать, но должен вернуться, чтобы завершить один этап своей жизни. Когда я был в «Модене», мне звонили и предлагали возглавить «Шахтер» в роли главного тренера, предложение поступило за несколько дней до матча Лиги чемпионов против «Барселоны». Я отказался, поскольку дал слово «Модене».
Бьянко работал в «Шахтере» в сезоне 2021/22 и выполнял роль специалиста по развитию техники в тренерском штабе Роберто Де Дзерби. Сейчас Паоло тренирует «Монцу», которая возглавляет турнирную таблицу Серии Б.
