СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 21 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Полтава – ЛНЗ Черкассы
17:15 Аль-Иттихад – Аль-Рияд
21:30 Майнц – Хоффенхайм
21:45 Ницца – Марсель
22:00 Валенсия – Леванте
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Иващенко сообщил, что игроки СК «Полтава» не занимались организацией договорных игр
20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка