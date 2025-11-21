Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября
21 ноября 2025, 04:25
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Полтава – ЛНЗ Черкассы

Ggbet 16.00 – 7.20 – 1.20

17:15 Аль-Иттихад – Аль-Рияд

Ggbet 1.25 – 5.20 – 9.35

21:30 Майнц – Хоффенхайм

Ggbet 2.58 – 3.79 – 2.75

21:45 Ницца – Марсель

Ggbet 3.81 – 3.89 – 2.03

22:00 Валенсия – Леванте

Ggbet 2.13 – 3.57 – 3.77

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
